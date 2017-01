Kuus nippi, kuidas teiste seast julgelt eristuda

Enamasti eelistatakse müürililleks jääda võõras olukorras, kus on raske aru saada, kuidas peaks käituma ja mida ütlema. Vahel pole tahtmist tähelepanu punkti sattuda ka haigena ja unisena või siis, kui on lihtsalt igav. Paraku on sellisesse mugavustsooni passima jäämisel halb mõju - nii tekib ka edaspidi tahtmine vooluga kaasa minna. Hiina Teadusakadeemias tehti 2016. aastal uus uuring, mis näitas, kui tugevalt on meisse sisse juurdunud tahtmine olukorraga kohaneda ja teiste moodi olla, mistõttu tuleb silma paistmiseks erilist vaeva näha, kirjutab Psychology Today.

Uuringut juhtinud psühholoog Haiyan Wu leidis, et teiste mõjul kohenedes aktiveeruvad ajus naudinguga seotud piirkonnad ning selle tagajärjel tekivad mälus püsivad muutused. Sealt võib teadlaste selgitusel järeldada, et teiste inimeste hinnangud ja eelistused võetakse omaks, et end teistele vastuvõtlikumaks teha. Seetõttu on sotsiaalsele survele väga raske vastu hakata, kuna see on juba maast-madalast mõju avaldanud ja meelde jäänud. Kuigi sul võib olla grupiga hoopis teine arvamus, tundub lihtsam see enda teada jätta.

Teine huvitav uuring keskkonna mõjust käitumisele avaldati 2016. aastal Carnegie Melloni Ülikoolis. Seal leiti, et kui naine kolib kehva väärtusega piirkonnast hinnatumasse kanti, siis hakkab ta enamasti kandma kõrgema kontsaga kingi, nagu on rikkamatele naistele kombeks. Samuti vastupidi - kolides madalama staatusega kanti, hakatakse kandma madala tallaga jalatseid ja kõrge kontsaga kingi enam nii väga jalga ei panda.

Võttes neid taustateadmisi arvesse on seega arusaadav, miks on meil nii suur tung teiste moodi olla, mitte eristuda ja müürililleks jääda. Kuidas siis sellel tahtmisele vastu hakata, et suuremat mõju avaldada?

Pea selgelt meeles, millised on su isiklikud eelistused ja ideed. Kuna me kipume teiste heakskiidu nimel oma mõtteid unustama, siis tasub omale teatud põhimõtteid meelde tuletada. See ei tähenda, et neid tuleks kirja panna, kuid nende peale võiks mõelda näiteks siis, kui tead, et võid sattuda vastamisi inimestega, kes arvavad teisiti. Ära alahinda seda, kui raske on endale kindlaks jääda, kui oled oma arvamusega üksi. Kahtlemata on lihtsam vaikida ja grupiga kaasa noogutada, sest vastupidine on valus ja isoleeriv. Sellistel hetkedel tuleta endale meelde, kui halb oleks ka oma väärtushinnangud teiste surve tõttu maha müüa. Taju selgelt tõmmet käituda ja välja näha nagu need, kes on sinu meelest kõrgema staatusega. See, et sul on maja kallimas linnaosas, ei tähenda, et sa peaksid omale jalga pigistama Jimmy Choo kingad, mis teevad haiget ja põhjustavad kroonilisi liigeseprobleeme. Tuleta endale võõras kesskonnas meelde, et isegi kui sa ei näe teiste moodi välja, jääd sa iseendale truuks. Selleks, et end paremini tunda, otsi üles omasugused inimesed. Tung kohanduda juhib sind suure tõenäosusega ikkagi nende poole, kel on sinuga rohkem sarnasusi ja kuigi see võib põhjustada erinevate inimrühmade põrkumist, ei tunne sa end vähemalt alati nii üksi. Kasuta oma individuaalsust kaalukalt. Iga kord ei olegi hea mõte oma poliitilisi, religioosseid või sotsiaalväärtuslikke põhimõtteid valjuhäälselt välja öelda, kui on teada, et sa satud selle pärast põlu alla või see võib olla ohtlik. Lisaks ei ole mõistlik oma arvamusega laiata siis, kui see võib kedagi solvata. Kui grupil tuleb vastu võtta mingi otsus, mis võib sulle häda kuulutada, palu anonüümset hääletust. Mõtle järele, millal on eristumine sulle kasulik. Kui tead, et teie seltskonnas kantakse igal üritusel vaid tumedaid riideid ja sa tahad silma paista, kanna midagi erksavärvilist, mis sulle hästi sobib.

Massiga kaasa minemine võib olla mugav ja ohutu, aga vahel on palju rahuldustpakkuvam järgida oma soove ja eneseväljendusviise. Siis, kuni teed seda ettevaatlikult ja teadlikult, võid julgustada isegi teisi rohkem endale kindlaks jääma.