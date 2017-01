Lihtne, kuid saatuslik viga, mis võib su lapse paksuks teha

Väljaandes Psychological Science avaldatud uuringust tuli välja, et kui vanem arvab, et ta laps on paks (ja ütleb seda ka oma lapsele, isegi kui see pole tõsi), siis on väga suur tõenäosus, et laps võtab kaalust juurde ja jääbki ülekaaluliseks, vahendab Redbook.

Teadlased analüüsisid Austraalias 2823 peret alates ajast, mil lapsed oli 4-5-aastased. Peale laste kaalumise ja mõõtmise uuriti ka vanematelt, milliseks nad oma last peavad - kas ülekaaluliseks, alakaaluliseks või keskmiseks.

Siis, kui lapsed olid saanud 11-12-aastaseks uuriti, milliseks on kujunenud nende enesehinnang ning mida nad oma kehast arvavad. Selle asemel, et küsida konkreetseid sõnu ja nimetusi, näidati lastele pilte erinevatest kehadest. Lisaks uuriti, kas lapsed on viimase aasta jooksul üritanud oma kehakaalu alandamiseks midagi teha.

Järgmine kord kaaluti-mõõdeti lapsi uuesti, kui nad said 14-15-aastaseks. Nii selguski, et need lapsed, kelle vanemad pidasid neid ülekaaluliseks, võtsid selle ajaga rohkem juurde kui need, kelle vanemad pidasid neid normaalseks või alakaaluliseks.

Samad teadlased koostasid sarnase uuringu ka Iirimaal ja tulemused olid seal samasugused.

Uuringu pressiteates selgitasid autorid, et nad ei saa kindlalt väita, et laste kaalutõusus on otseselt süüdi vanemate hinnang, kuid see, millistena me oma lapsi näeme, võib neid oluliselt mõjutada.

Uuringu tulemustest võiks õppida, et lapsi tuleb rohkem julgustada oma kehadesse hästi suhtuma. Kui laps ongi ülekaaluline ja peab tervise nimel maha võtma, siis ei tule tema häbistamine asjale sugugi kasuks.