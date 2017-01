Mis on rinnanibuorgasm ja kuidas selleni jõuda?

Rindade hellitamine põhjustab naistel oksütotsiini vabanemise, mis tekitab lähedustunnet ja paneb meid tundma armastatuna. Rinnanibude katsumine on nii nauditav seetõttu, et nibud on tulvil närvilõpmeid. Nii mõnelegi võib tulla üllatusena, et naised on võimelised kogema seitset erinevat tüüpi orgasmi, sealhulgas rinnanibuorgasmi, kirjutab Ulakas Kaunitar.

Kuigi rindade stimuleerimine on paljudel paaridel eelmängu osaks, ei ole palju naisi, kes vaid rindade stimuleerimisest orgasmi saavad. Kui see ka juhtub, siis enamasti kogemata. Jagame täna mõned nipid, kuidas teadlikult rinnanibuorgasmi poole püüelda ja hoiame sel teemal ka edaspidi silma peal.

Rinnanibuorgasmi saavutamise võti seisneb õigete närviimpulsside ühendamises õigete liigutustega. Naisele rinnanibuorgasmi pakkumiseks tuleb alustada eelmängust: selleks sobib kõige paremini intensiivne, sügav ja kirglik suudlemine. Ära unusta kauneid sõnu ja pööra tähelepanu ka kallima kaelale ja kõrvadele.

Kui eeltöö tehtud, liigu suudluste ja puudutustega tema rindadeni. Limpsi ja paita tema rindasid kordamööda. Püüa oma keelega anda tema rindadele justkui laksu ja igale niisutatud kohale paku kohe massaaži, tehes sõrmeotstega ringjaid liigutusi. Kui oled mõlemad rinnad sentimeeter sentimeetri haaval niisutanud, kata üks rindadest oma käega nii, et nibu jääks pöidla ja nimetissõrme vahele, venita nibu sõrmede vahel ettevaatlikult ülespoole ja hakka seda limpsima, kasutades nüüd ainult oma keeleotsa. Tee oma keeleotsaga ringjaid liigutusi umbes 12 korda ja haara seejärel nibu oma huulte vahele, et seda veidi imeda. Ära unusta korrata sama tegevust teise rinna puhul.

Pärast 10-minutilist rindade masseerimist ja suudlemist pühendu nibudele. Osav keeletöö on siinkohal kõige olulisem. Liiguta oma keelt nii kiirelt, et selle puudutusest hakkaks nibu veidi värisema, vahepeal puhka ja ime kogu rinda, väga hästi mõjub ka keeleotsaga ringjate liigutuste tegemine vahetult rinnanibu ümber. Kordamööda jätka rinnanibude väristamist ja imemist, kuni su naine on jõudnud orgasmini, ära lõpeta kohe, vaid tegutse niikaua, kuni naine on valmis su ise kõrvale suunama.

Kõik, kes on kunagi kogenud rinnanibuorgasmi, võivad öelda, et see on üks erilisemaid kogemusi. Kuigi tehnika harjutamine ja kohandamine igale naisele võtab aega, on tulemus seda väärt ja kindlasti ei tohiks keegi kurta õppeprotsessi nauditavuse osas.