Miks hakkavad naised pornonäitlejateks?

2012. aastal avaldasid James D. Griffith, Lea T. Adams, Christian L. Hart ja Sharon Mitchell väljaandes International Journal of Sexual Health uuringu, milles küsitlesid 176 pornonäitlejannat, et välja selgitada, mis viis neid sellise karjäärini, vahendab Psychology Today.

Allpool näed näitlejannade vastuseid kolmes kategoorias. Vastused on protsentides ja kui need kokku annavad rohkem kui 100, tuleb see sellest, et küsimustele oli võimalik anda mitu vastust.

Põhjused pornoga tegelemiseks:

Raha 53

Seks 27

Tähelepanu 16

Lõbu 11

Seotud tööstusharu 7

Tutvus 7

Võimalus/segadus 6

Loominguline eneseväljendus 5

Isiklik areng 4

Rahulolematus eelmise tööga 4

Sund <1

Mis töö juures meeldib:

Raha 41

Inimesed 39

Seks 21

Vabadus/iseseisvus 18

Tähelepanu 13

Lõbu 8

Loominguline eneseväljendus 7

Eneseteostus 4

Mäss 1

Mis töö juures ei meeldi:

Inimesed 39

Suguhaiguste risk 29

Ärakasutamine 20

Töötingimused 10

Sotsiaalne stigma 7

Narkootikumid 7

Poliitika 6

Ebamugavus 4

Välised suhted 2

Nimetatud uuringu puhul on muidugi oluline arvesse võtta, et hinnanguid andsid näitlejad ise, mis tähendab, et need ei pruugi olla objektiivsed. Sellegipoolest võib loota, et suurem osa naistest teeb seda tööd vabatahtlikult.