Viis märki, et peaksid oma silmarõõmust üle saama

Silmarõõmust loobumine pole aga nii lihtne. Esiteks polnud sul kunagi midagi konkreetset, mida nüüd seljataha jätta. Igaüks, kellel on kunagi olnud crush, teavad seda tunnet. Kogu su armumine on põhinenud ainult lootusel, et ehk kunagi areneb see millekski edasi. Nüüd pead sa üle saama mitte inimesest või suhtest, vaid lootusest, et kunagi midagi juhtub.

Samuti ei ole ühtegi lõplikku vestlust, mida sa saad oma silmarõõmuga maha pidada, kus sa võiksid rääkida oma tunnetest ning asjale punkti panna. Silmarõõmust loobumine juhtub siis, kui sina oled otsustanud lõpetada. Aga millal seda teha? Püüame Elite Daily abiga selles selgusele jõuda.

1. Te jagasite «momenti», aga ta ei teinud edasisi samme. Ehk oli see «moment» suudlus. Võib-olla lõpetasite koos voodis. Võib-olla ta ütles midagi. Võib-olla te vahetasite pilgu ja sa teadsid. Aga – midagi ei juhtunud edasi. Ta ei võtnud seda enam kunagi teemaks. Te ei rääkinud sellest. See lihtsalt kadus. Miks? Sest ta oli valmis laskma sel minna. Ja usu, kui see hetk oleks talle tähendanud sama palju kui sulle, oleks ta ilmtingimata midagi teinud, et see uuesti juhtuks.

2. On ilmselge, et sa pole tema prioriteet. Te teete pidevalt plaane, aga teil õnnestub kokku saada vaid pooltel kordadest. Kui sedagi. Sa saad ise ka aru, et sa pole tema jaoks prioriteet, samas kui sa ise oled valmis igal hetkel temaga kokku saama. Jällegi, kui ta tunneks sama, oleksid sa tema jaoks prioriteet.

3. Ta on kellessegi teisesse armunud. See on väga levinud juhtum. Kahjuks on aga tõsi, et kui ta on armunud kellessegi teise, ei saa ta olla armunud sinusse. Ära piina ennast, ära ole see inimene, kellele ta oma südamevalu kurdab. Ehk kunagi ta taipab, et oleks pidanud just sinule oma südame andma, aga kuni see juhtub, liigu edasi.

4. Sa ei suuda talle tunnistada või näidata, mida sa tunned. Arusaadavalt on siin palju kaalul – oma tundeid tunnistada ja haavatavust näidata on hirmutav. Veel hullem, sa võid selle käigus kaotada sõbra. Aga kui sa ei suuda end isegi selleks kokku võtta, et talle oma tundeid tunnistada, ei saagi see kuhugi edasi liikuda. Nii lihtne ongi. Asjad ei saa ju kuhugi edeneda, kui teisel osapoolel pole aimugi, mis leeki sa südames kannad? Niisiis, kui sa oled otsustanud ja tead, et ei ütle talle iial midagi, siis liigu edasi.

5. Sa ütlesid talle, mida sa tunned ja ta ei tunne sama. Jah, see on nõme. Aga usu, tegelikult läks hästi! Sa said kõige parema variandi ja sul on omamoodi punkt olemas, mida sellele loole panna. See inimene oli piisavalt kena, et anda sulle konkreetne vastus ja võimalus sul temast üle saada. Ja mis oleks parem põhjus temast üle saada, kui see, et sa ei meeldi talle sel viisil? Ära püüa teda ümber veenda, lihtsalt liigu edasi.