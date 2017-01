Kuus «tervislikku» toitu, mida toitumisnõustajad ise süüa ei taha

Mõned toidud pole nii tervislikud, kui nad esmapilgul näivad. Isegi, kui sildil on kirjas «orgaaniline» või «madala rasvasisaldusega», võib selle söömine ikka rohkem kahju kui head teha. Mõne toidu puhul on targem eelistada tavalist versiooni või siis see hoopis millegi muu vastu välja vahetada.