Prantsusmaast sai 52. riik, kus on laste kehaline karistamine keelatud

Lapse füüsiline karistamine on tsiviilkuritegu ja selle eest esitatakse vanematele kriminaalsüüdistus. Seadusandjate sõnul on see aga oluline sümboolne muutus. «See sätestab selge põhimõtte, mida tuleks isadele ja emadele üle korrata, et muuta nende käitumist tulevikus,» seisis Huffington Posti vahendusel muudatuse seletuskirjas.

Laste füüsilise karistuse vastane eestvõitleja doktor Gilles Lazimi sõnas, et selle seaduse jõustumine on väga tugev sümboolne tegu, tänu millele peavad lapsevanemad mõistma, et lastele on kahjulik igasugune vägivald. «Ennekõike eemaldab see lävepaku mõiste: ei olemas suurt või väikest vägivalda. On vägivald, punkt.»

Laste füüsilist karistamist on palju uuritud ja korduvalt on leitud, et see on laste arengule väga kahjulik ja ka kasvatusvõttena ebaefektiivne.

Uue seadusega saab Prantsusmaast 52. riik maailmas, kus on lastele laksu andmine keelatud. Ameerika Ühendriikides sellist seadust ei ole, kuigi 31 osariigis on keelatud laste füüsiline karistus koolis. Eestis on lapsele vitsa või rihma andmine teise astme kuritegu, mille eest on karistusena ette nähtud rahaline karistus või koguni viieaastane vangistus.