Küünehoolduse ABC: millised on õiged võtted ja vahendid küünte viilimiseks?

Küünte viilimise näpunäiteid jagab Nail Passion e-poe looja ning tunnustatud küünetehnik Deivia Viira.

Miks eelistada küünte viilimist lõikamisele või tangide kasutamisele?

Lõikamisel on küüs aldis murduma või kihistuma. Lisaks nüristuvad halva kvaliteediga tangide lõiketerad üsna kiiresti, mille tagajärjeks on nüride tangidega küüne traumeerimine. Meestele, kes pigem eelistavad lõikamist viilimisele, soovitaksin sel juhul pigem maniküürikääre ning võimalusel lõikeäär alati ka üle viilida.

Soovitatav küünte viilimise sagedus on umbes korra nädalas. Liiga sage viilimine võib tekitada küüntele püsivamaid kahjustusi nagu näiteks mõrad ja vaod.

Millised on eel- või järeltegevused küünteviilimisele, mida peaks kindlasti teostama?

Enne viilimist ei tohi küüsi leotada, kuna siis muutub küüneplaat pehmeks ja võib kergemini kihistuda. Peale küünte viilimist võib leotada käsi umbes 5 minutit soojas vees, kuhu on lisatud oliivõli või sidruniviile. Sidrunil on ka küüsi puhastavad ja tugevdavad omadused, samuti aitab oliivõli kaasa küünekasvule.

Milline peaks olema õige küüneviili valik?

Soovitatavalt puhas viil ning naturaalse küüne puhul võimalikult peeneteraline. Kui on soov liigset väljakasvu oluliselt maha võtta, siis suuremateralise ehk karedama viiliga edeneb see oluliselt paremini. Kõige peenemad on klaasviilid, võimalusel vältida metallist viile.

Kuna küünehooldusvahenditelt võivad edasi kanduda pisikud, seenhaigused jt, siis on soovitatav mitte laenata isegi pereliikme või sõbranna viili. Tähtis on vahendite regulaarne desinfitseerimine.

Milline peaks olema õige võte küünte viilimisel?

Viilima peab ühesuunalise liigutusega. Kas paremalt vasakule või vastupidi, see nõue aga ei kehti geelküünte hoolduse puhul. Edasi-tagasi «saagimine» võib küünt nõrgestada ja tekitada küüneplaati mõrasid.

Kui vajalik on hiljem kasutada ka küünte poleeri või muid abivahendeid?

Poleeri kasutamine pole tingimata vajalik, kuid võimalusel võib seda teha. Kahtlemata loob see kaunima ja viimistletuma lõpptulemuse. Samuti soovitan küünenahku regulaarselt õlitada, mis aitab ära hoida nende «narmendamise».