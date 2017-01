Treeneri vastuhakk vastuväidetele: igale vabandusele on vastus

Jah, isegi kui endale tunduvad «Mul pole aega trenni minna», «Tööl on praegu nii kiire, et toiduga pole mahti jahmerdada», «Tervislik toitumine on tülikas, kallis», «Tegin kõvasti tööd ja väärin poputamist!» jms väited väga tugevate argumentidena. Oleme osavad leidma lihtsamat pääseteed ja ennast veenma. Aeg on see osavus nüüd enda kasuks tööle panna ja alustada tervislikku reprogrammeerimist, kirjutab Personaaltreener ja toitumisnõustaja Mirko Miilits.

Enimlevinud vabandused ja nõustaja arvamus

«Ma ei saa süüa viis korda päevas; ma teen X (mõtle siia igasugune töö).»

Viis korda päevas söömine võib tunduda tõesti palju, kuid seda saab jagada lihtsateks sammudeks. Esialgu ei pea sööma nii tihti, vaid leida söögikordade arv, mida saaksid kindlasti täita. Alusta sellest ja ole järjekindel. Nii saab järk-järgult edasi liikuda.

«Kuulsin/lugesin, et ma ei tohiks teha rohkem trenni kui 30 minutit korraga. Seetõttu ei soovi ma teha neid pikki X-minutilisi (mõtle siia ükskõik milline ajaline kestus) trenne.»

Uuringud näitavad, et viis tundi trenni nädalas on kõige optimaalsem kehakoostise muutmiseks. See võib tunduda palju ja koheselt nii suure mahuga tegutsemine on liiga suur koormus. Tuleb alustada sellise trennimahuga, mida on jõukohane teha ning kasvatada sujuvalt mahtu. Olgu alustuseks kasvõi 15-minutilised sessioonid.

«Mulle ei maitse X (mõtle mis iganes sinu jaoks mitte maitsev toit).»

Menüüd värskendades on tavaline, et uued maitsed tunduvad võõrad (eriti kui minevikus on palju töödeldud toitu söödud). Õnneks leidub alati alternatiive ja mooduseid, kuidas toitu maitsvaks teha. Kas oled uurinud erinevaid retsepte? Tasub ka arvestada, et kehal kulub puhastumiseks aega ja tervislikuma toiduga harjumine ei tule päevapealt. Hilisem tasu on paranenud maitsemeeled ja tõeline nauding naturaalsest söögist.

«Raskuste tõstmine teeb mind liiga kiiresti jässakaks ja lihaseliseks. Jääme pigem ainult aeroobse trenni juurde.»

Juhul kui eesmärgiks pole ainult mõne vastupidavusala jaoks treenimine, siis on tark pool trenniajast panustada jõuharjutustele ja intervalltreeningule. Esialgu võib tunduda hirmutav hantleid ja kange liigutada, kuid meie keha on loodud seda tegema ja õige pea tunned lihastes toonust. Liigset lihasekasvu ei maksa karta, sest treeningkava on alati võimalik üles ehitada enda jaoks optimaalse vormi saavutamiseks.

«Ma ei saa teha X harjutust; see teeb mulle haiget (mõtle kehaosadele, mis ei talu treeningut).»

Väga paljud peavad treenima ka vigastuste kiuste. Sellisel juhul on hea teada, aga leidub viise ja vahendeid, kuidas viga tegevatele harjutustele alternatiive leida. Siinkohal aitab hästi varustatud jõusaal ja professionaalne treener. Kui näiteks kükitades põlve valu lööb, siis on igati mõistlik nõu küsida!

«Ma ei suuda loobuda X (mõtle oma lemmiksöögile).»

Parim dieet on see, mida me tähele ei pane ja heaks uudiseks on, et pole vaja loobuda oma lemmiktoidust. Hellitussöök peab mahtuma menüüsse ja selle sageduse ning koguse saab määrata toidupäeviku abil või toitumisspetsialisti nõuga. Mõtle endamisi läbi, kuidas saaksid X-i enda menüüsse jätta nii, et see ei muutuks ebatervislikuks harjumuseks (vähendad kogust, söömise sagedust vms).