Marin: ma pole piisavalt rikas teise ringi mehe jaoks

Äkki ma ei sobigi sinna? Ma ei taha olla halb inimene, ma ei ole ahne ega taha odavamalt läbi saada, pole vajadust kellegi rahakoti peal liugu lasta ning ise hõlpelu elada. Lähikondlaste hinnangul pole ka ma südametu ega õel. Ma ei vihka lapsi, mis siis, et ma neid endale vähemalt seni ei soovi. Tahan olla hea, ehk: kui kellegagi pesa punun, siis sellepärast, et armastan teda. Aga ma ei oska armastama hakata kiiremini, kui see juhtub. Ma ei tea kellegi teise laste harjumusi ega eelistusi, pean need vaikselt ja samm-sammult välja uurima, selgeks tegema, meelde jätma. Ma ei saa peale suruda, et mind usaldataks, see on tohutult pikk protsess, aga äkki mind üldse peljatakse? Mis siis, kui saame lähedasteks, aga suhe kui selline puruneb? Kes siis need killud kokku pühib?

Tulen ma ikka õigel ajal selle peale, et arvutada, kas järgmine puhkusereis on see, kuhu on meie kord lapsed kaasa võtta ja sihtkoht selle järgi valida. Või kui tuleb idee nädalavahetuseks Riiga lennata ja sinna võiks idee poolest – kuid plaaniväliselt –maimukesed kaasa võtta, siis kas oleks normaalne nende emalt seda küsida või näitaks see minu täielikku ettemõtlematust, isekust ja hoolimatust tema plaanide osas?

Piisavalt rikas pole ma ka

Kapitalistlik ühiskond toimub raha kaudu ja mullegi meeldib mõnusalt ära elada. Kärgperendus on aga roppumoodi kallis, sellist mitme partneriga laste saamist võiksid endale lubada majanduslikult heal või väga heal järjel olevad inimesed. Keskmise sissetulekuga mees, kes oma kahe lapse ema juurest minema marsib, peaks ikka väga südamest järele mõtlema, kas teha uue naisega veel ühiseid järeltulijaid või piisaks olemasolevatest ja lubada neile võimalikult inimväärset kasvukeskkonda, kus ei lähe raha ainult toidu peale, vaid saab kulutada ka trennivahenditeks, hobideks, koguda ülikoolifondi, puhata ja kas või lastetoa remonti tihedamini teha kui kord 18 aasta jooksul.

Laostav projekt, see teise ringi mehega pereloomine. Ma ei ole piisavalt rikas, et osta odavaid asju, ega piisavalt rikas taaskasutuses ringleva mitme lapse isaga pereloomise jaoks.