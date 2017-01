Imeline galerii: 61-aastane bikiinimodell paneb ahhetama

Rossi tegi koostööd e-poe Dreslyni ja pesubrändi Land of Womeniga. Dreslyni asutaja Brooke Taylor Corcia sõnul oli kollektsiooni eesmärk võtta trikoomoelt maha hüperseksuaalsuse stamp. Ta otsustas, et Malibus elav Rossi on ideaalne modell. «Sellest naisest kiirgub elujõudu ja tervist,» ütles Rossi Huffington Postile. «Ta on enesekindel visuaalne kunstnik, kes hoolitseb enda eest. Ka see rõivakollektsioon on mõeldud inimesele, kes elab hästi, reisib palju, kes on tark ja enesekindel ja kes julgeb seda näidata.»

Yazemeenah Rossi on 61-aastane, ta sündis aastal 1955 Prantsusmaal ning kasvas üles Korsika saarel. Kuidas ta selles vanuses nii suurepärane välja näeb?

«Siin pole mingit suurt saladust,» ütles Rossi kord ajalehele Sunday Times. «Ma olen lihtsalt kogu aeg söönud orgaanilist toitu – juba enne, kui see sai trendiks. Ma kasutan nahal õli ja rapsiõli oma juustes. Kord nädalas hõõrun ma oma nahka oliiviõli ja suhkru seguga. Päevas söön ma ühe avokaado, lisaks orgaanilist liha ja kala.»

