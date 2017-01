Sodiaagi saladused: kuidas teada, et oled armunud?

Jäär

Jäärasid kutsutakse ka sodiaagi lasteks ning nad käituvad sageli vastavalt, kirjutab Elite Daily. Kui neid valdab armuvalu, oskavad nad neid tundeid vaid seksuaalselt välja näidata, kui nad aga ei saa, mida tahavad, hakkavad nad jonnima, lootes, et see viib lõpuks seksini. Jäärad on armastuses väga impulsiivsed, nad on väga füüsilised ja entusiastlikud armastajad.

Sõnn

Sõnnid pole just üleliia armukadedad, aga nad võivad oma omandi suhtes olla mõneti kiivad. Kui sa käid Sõnniga ja nad viivad su välja sõprade ja perega kohtuma, ei ole see märk mitte ainult sellest, et nad soovivad sinuga lähedasemaks saada – nad tahavad ilmale kuulutada, et sa oled tema oma. Nad tahavad, et terve maailm seda teaks.

Kaksikud

Kaksikud on suurepärased suhtlejad ning eriti säravad on nad armununa. Nad saadavad sulle päev läbi sõnumeid ja linke huvitavatele artiklitele, naljakaid fotosid ja suvalisi mõtteid. Kaksikute kallimana võid sa mõelda, kas ta hoolib sinust või meeldib talle lihtsalt rääkida – vastuseks on mõlemal juhul jah. Tõeline test, mis näitab, kas Kaksikud on sinusse armunud: sa ei tüüta neid.

Vähk

Kui Vähid tõeliselt armuvad, on neil lämmatav kirg seda inimest poputada, sarnaselt sellele, nagu ema poputab oma last. Nad teevad süüa, valmistavad lõunaid kaasa, püüavad rahuldada kallima iga vajadust – nad annavad armastust, mida soovivad ise vastu saada. Vähid on väga emotsionaalsed ning nad tahavad armastatut kaitsta ning tema eest täielikult hoolt kanda. Pane tähele, et sa oma kallimat ei lämmataks! Mitte igaüks ei hinda sellist hoolt.

Lõvi

Kui Lõvid armuvad, tahavad nad seda tervele maailmale kuulutada. Üldiselt ei armu nad kergelt, kuna nad hindavad ennast liiga kõrgelt ja nende jaoks on tõesti raske leida partnerit, keda nad peaks endavääriliseks. Kui nad aga armuvad, toimub see kiirelt ja ülepeakaela ning neil pole mingit probleemi sellest teada anda. Lõvi loomulik heldus on armununa ainult võimendunud. Kuna nad on sodiaagi kuningad ja kuningannad, on nende silmis nende partnerid «väljavalitud», keda tuleb kingituste, armastuse ja žestidega üle kallata. Seda tehes nad raha ei loe.

Neitsi

See võib tunduda väga ebaromantilisena, aga kui Neitsid armuvad, on nende esimeseks instinktiks oma armastatut igapäevaasjade ajamisel aidata. Nad tahavad jalutada tema koera, tuletavad meelde arstiaegu või toovad töö juurde mahaununenud vihmavarju. Neitsid pole üliromantilised, aga nad teavad, et sõna «armastama» on verb. Nende jaoks loeb see, mida nad teevad, mitte see, mida nad ütlevad.

Kaalud

Kaalude elueesmärk on õppida elama harmoonias teistega. Kuigi tegemist on sodiaagi kõige rohkem partnerlusele suunatud tähemärgiga, elavad nad siiski läbi palju suhtekriise. Kui Kaalud armuvad, on nad väga pühendunud, et kõik oleks tasakaalus. See toob kaasa endaga palju tõuse ja mõõnasid ning nii mõnegi vaidluse, samal ajal kui Kaalud püüavad oma kaale tasakaalu saada. Kaalud tahavad, et suhe oleks täiuslik, nad ei saa sinna midagi parata, nad on sellisena sündinud.