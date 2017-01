Üks ema esitas teisele lapse rikutud kingade eest ligi 400-eurose arve

Sarah Louise Bryan saatis oma kolme-aastase põngerja tuttava pere juurde külla mängima. Kui ta lapsele järele läks, märkas ta, et tüdruku 325-naelastel (umbes 370 eurot) kingadel on vildikajäljed. Seejärel saatis ta lapse sõbranna emale arve, nõudes, et ta rikutud jalanõud hüvitaks.

The Sun vahendab Bryani e-kirja: «See on jälestusväärne, et tema uued Itaalia nahkkingad on kriimustatud ning vildikatega koos. Kirjaga on kaasas arve, et saaksin kingad asendada. Kuna ma olen ise disainer, tahan ma, et mu laps näeks välja laitmatu.»

Bryan läks isegi televisiooni, et oma otsust kaitsta. Saates «Tere hommikust, Suurbritannia» selgitab naine, et tema tütrel on ligi 60 paari jalanõusid. Ja kuna teine ema oli vastutav kahe põngerja eest, peaks just tema kingade rikkumise hüvitama. «Nicola vastutas ja tema vaatas mu lapse järele, järelikult on tema ka kahju eest vastutav,» raiub pahane ema.

Saatejuht Piers Morgan oli kergelt šokis, püüdes selgitada, et tegemist oli ju kahe kolme-aastase tüdrukuga, lisades, et tal endal on viie-aastane laps – ta teab, et vildikajooned siin-seal on sellises vanuses laste puhul paratamatu. Morgan ei suutnud uskuda Bryani jultumust selle eest arvet esitada. Bryani sõnul on aga kingad tema tütre jaoks eluliselt tähtsad, kuna ta teeb juba modellitööd ning kingad peavad riietusega kokku klappima.

Nicola, teine ema, on keeldunud arve tasumisest.