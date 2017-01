Naine sai rinnavähi jälile tänu Facebookis nähtud sidrunifotole

Erin kirjutas paar päeva tagasi Facebookis, kuidas viimasel ajal on tedagi kutsutud osalema salamängus, kus tuleb oma sotsiaalmeediakonto ajajoonele süda kopeerida, et nii oma teadlikkust näidata. Sellele vastuseks postitas ta foto ning kirjutas kirja, mis on nüüdseks levinud kulutulena – seda on jagatud üle 28 000 korra ning kommenteeritud ligi tuhat korda.

«Kunagi postitas keegi Facebooki pildi sellest, milline rinnavähk välja võib näha. Mitte, kuidas ta tundub, vaid milline välja näeb. Kui ma 2015. aasta detsembris nägin lohukest, mis nägi välja nagu tollel pildil, teadsin ma koheselt, et mul on vähk. Ma püüdsin seda katsudes tajuda, kuid minu kasvaja oli selline, mida ei olnud katsudes tunda. Viis päeva hiljem diagnoositigi mul rinnavähk, järgneval kuul sain teada, et see on juba neljandas faasis.

Ajajoonele postitatud süda ei teinud minu teadlikkuse jaoks midagi. Ma teadsin ennegi, mis rinnavähk on. Ma teadsin, kuidas ise oma rindu kontrollida, aga just see pilt, mis andis mulle vihjeid selle kohta, mida visuaalselt jälgida, oli võtmeks, et ma saaksin oma surmavast haigusest teada. Me peame inimestele andma TÕELIST informatsiooni, mitte nunnusid südameid. Kui ma poleks juhuslikult näinud seda pilti tõelise infoga, poleks ma iial teadnud, millele tähelepanu pöörata. Tehke meile teene, lõpetage minu eluga mängude mängimine ja hakake tõeliselt inimesi aitama. Metastaasilise rinnavähi raviks ning tõelise teadlikkuse tõstmiseks.»

Erin soovib, et inimesed jagaksid nunnude südamete asemel hoopis seda sidrunipilti – fotot, millesarnane aitas tal kunagi rinnavähile jälile saada. Eestis diagnoositakse igal aastal Haigekassa andmetel üle 650 vähijuhu. Ehk aitab see sidrunifoto kaasa, et ka mõni Eesti naine saab haigusele varem jaole.