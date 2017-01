Parimad baarmenid võtavad mõõtu

Võistlusel osalevad need, kes soovivad saada kogemusi, arendada oma teadmisi ja luua ise uusi trende baarimaastikul, hindab Prike World Class Brand Ambassador Andrei Kazakov. «Kõik World Class Estonia eelvooru osalejad on Eesti baarikultuuri edasiviivaks jõuks ning meil on au nendega koostööd teha,» lisas Kazakov.

Eestis esmakordselt eelmisel aastal peetud võistluse korraldaja Kazakov ootab osalejatelt tähelepanu, tahtejõudu ja järjepidevust. «Nad peavad valmis olema selleks, et me paneme tööle kõik nende meeled ja tunded. World Class on baarmenite võistlus, mitte kokteilivõistlus – kõik loeb.»

Võistluse jooksul peavad osalejad läbima erinevaid koolitusi nii Eesti kui ka maailma parimate baarmenite juhtimisel ning looma erimenüü ja etteantud komponentidega kokteilid. «Selge on see, et World Class pole mingi ühepäevane võistlus, vaid pool aastat kestev programm,» sõnas Kazakov. «See võistlus on nagu ämber, mis on täis ahvatlevaid võimalusi, oluline on see ämber enda kasuks pöörata.»

Eesti eelvoorude kolm parimat saavad õiguse osaleda Baltikumi-ülesel finaalvõistlusel Riias, mille võitja sõidab oma riiki esindama World Class finaalvõistlusele Mexico Citysse.

Osa võtavad:

Tallinn (24):

Lenar Lehtla (Whisper Sister), Karoliine Vahter (Olympic Park Casino), Karina Tamm (Radisson 24), Meelis Vili (Bona Resto), Diana Tsistjakova (Whisper Sister), Mihkel Kahn (Butterfly Lounge), Mikk Kelder (Butterfly Lounge), David Jimenez (Manna la Roosa), Martin Kaarjärv (Tai Boh), Gerda Trahv (Korsten Armastus & Hea Toit), Marko Hade (Korsten Armastus & Hea Toit), Tauri Parik (Clazz), Risto Säinas (Clazz), Melih Yildiz (Sigmund Freud), Aleksander Smolko (Sigmund Freud), Kirils Drobunins (Sigmund Freud), Triin Rebane (Apelsini Raudtee), Ainar Kiison (Frank), Henri Jürgenstein (Frank), Jürgen Tiisler (St. Vitus), Martin Raudsepp (Pööbel), Erik Jagor (Pööbel), Ats Kaal (Horisont), Kristiina-Kadi Kasvandik (Nordic Hotel Forum).

Tartu (4):

Dmitri Vassiljev (Meat Market Cocktail Bar), Serger Jasjukevits (Maasikas), Markku Lõhmus (Kapriis), Herkki Ravel (Shooters Tartu). Pärnu (2): Tõnu Laidla (Hedon Spa), Artjom Fomitsev (Hedon Spa).

Narva (2):

Dmitri Zakhodayev (Geneva Nightclub), Vladimir Izotov (Geneva Nightclub).