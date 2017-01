Postimehe nädalahoroskoop 14.-20. jaanuar

Jäär

21. märts – 19. aprill

Kui tundub, et tegevus on takistatud, siis ära jonnakalt edasi punnita, vaid võta tempot veidike maha. Pole mõtet jõudu asjatult raisata! Tööasjade ajamine sujub hästi juhul, kui sa suhtled viisakalt ja teistega arvestad. Naissoost Jäärad saavad isiklikku veetlust oma tahtmise saamiseks osavalt kasutada.

Sõnn

20. aprill – 20. mai

Nädal sobib väga hästi sõprus- ja ka armusuhete arendamiseks. Praegu tekkivatel tutvustel on juures nii-öelda saatuse hõng, võid kohata hingesugulast või siis leida endale õpetaja, kes su maailmavaadet oluliselt ümber kujundab. Tervist aga tasub hoolega hoida, tööga üle pingutamisest tuleb kindlasti hoiduda.

Kaksikud

21. mai – 21. juuni

Ilmselt toimub mõndagi põnevat töises plaanis. Sul on suurepäraseid koostöövõimalusi. Leia üles need inimesed, kes mõtlevad sinuga sarnaselt, arutage asju avameelselt. Üksinda pusserdades võid aga kohata tugevat vastuseisu. Seda eriti juhul, kui oma oskusi ja võimeid üle hindad või teistega üleolevalt käitud.

Vähk

22. juuni – 22. juuli

Tööta mõõdukas tempos, ära kiirusta uute asjade alustamisega. Tööasjade pärast muretsemine võib su tervisele halvasti mõjuda. Ka tasub luubi all hoida toitumist – hea ja paremaga on raske piiri pidada. Armuasjus pakub nädal aga suurepäraseid väljavaateid. Praegu algav suhe kujuneb ilmselt sügavaks ja pikaajaliseks.

Lõvi

23. juuli – 22. august

Ära suru oma tõekspidamisi teistele jõuga peale! Anna oma kaaslastele ruumi, pea meeles, et kõigil on õigus oma arvamusele. Äriasju ajades tasub kindlasti ka teiste seisukohad hoolikalt ära kuulata. Aeg on hea tervise edendamiseks, muuhulgas ka selleks, et alustada vabanemist mingist halvast harjumusest.

Neitsi

23. august – 22. september

Õhus on armastust, salapära ja seksuaalsust! Kergem on suhteid arendada, oma tundeid ja kiindumust välja näidata ja füüsiliseltki väljendada. Alguse võib saada uus suhe, mis kujuneb vägagi intensiivseks. Ära proovi oma kiindumust näidata kallite kingituste tegemisega – raha eest sa tõelist armastust küll ei osta!

Kaalud

23. september – 23. oktoober

Küllap tunned end enesekindlana, ent seejuures varitseb oht oma võimekust üle hinnata. Tööl kipud ette võtma rohkem, kui teha jõuad, ka võib olla raskusi keskendumisega. Ära anna lubadusi – hiljem võib selguda, et sul ei ole nende täitmiseks kas oskusi, võimalusi või jäävad need täitmata lihtsalt ajanappusest.

Skorpion

24. oktoober – 21. november

Suhtle inimestega, kes on sulle olulised ja kallid, näita neile välja, et hoolid! On hea aeg oma tunnetest rääkimiseks. Äriasjus võib takistusi esile kerkida. Võib-olla hilineb mingi rahasumma laekumine su pangakontole. Kui tegevus takerdub, lase asjal veidi laagerduda, ära asjatule pusserdamisele aega ja energiat raiska.

Ambur

22. november – 21. detsember

Marsi ja Saturni kvadraadi tõttu võib sul olla peaga vastu seina jooksmise tunne. Pingutad palju, ent vaev tundub asjatu olla. Pereasjad võivad olla ummikseisus - võimalik, et keegi lähedastest inimestest ei mõista sind ning takistab su tegevust. Samas võib avaneda suurepäraseid koostöövõimalusi äri- ja rahaasjus.

Kaljukits

22. detsember – 19. jaanuar

Eelkõige suhete arendamiseks sobiv ajajärk. Ära mõtle ebaõnnestumistele, mis on sind kunagi minevikus tabanud – see tekitab mõttetut ärevust ja hirmu, mis sind asjatult tagasi hoiab. Ela praeguses hetkes ja ole valmis julgelt tulevikku sammuma. Süvenda kontakti inimesega, kellega koos tahad edasi minna.

Veevalaja

20. jaanuar – 18. veebruar

Ennekõike tasub usaldada enda sisetunnet. Sellest lähtudes võid teha edasiviivaid muudatusi äriasjus, sõlmida kasulikke lepinguid ning leida häid uusi koostööpartnereid. Sõprade soovitused ei pruugi olla õiged. Kui neist liigselt lähtud, võid teha valesid otsuseid või loobuda julge sammu astumisest.

Kalad

19. veebruar – 20. märts

Enne mõtle, siis tegutse, tee seda mõõdukas tempos! Marsi pingeaspektide tõttu võib jõuline tegevus kujuneda liigseks energia raiskamiseks, mis ometi tulemuseni ei vii. Pigem jäta tööasjad tagaplaanile, veeda palju aega sõprade või kallima seltsis. Võib juhtuda, et sõprussuhe areneb kiiresti armastuseks.

Koostanud Maria Angel, www.eestihoroskoop.ee