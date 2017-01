Kümme viga, mida tihti kangasmaskiga tehakse

Tuleb välja, et üsna paljugi. The Fashion Spot kirjutab, et mõni pisiasi võib oluliselt mõjutada, kas maskist on üldse mingit kasu.

Kui sa pole kangasmaski tulemustega rahul, võib põhjus peituda selles, kuidas sa seda kasutasid. Võimalik, et midagi läks näohooldusrutiinis valesti.

Nahk tuleb enne ette valmistada. Ära pane kangasmaski pesemata näole. Parima tulemuse saad siis, kui näonahk on värskelt puhas.

Jälgi kasutamisõpetust. Siililegi selge, et kui sa ei süvene, võid midagi valesti teha.

Kata maskiga kogu nägu. Ideaalselt peaks kangasmask katma nägu nii, nagu see oleks teine nahk. Kui mask on paigas, silu kõik konarused käega üle. Mida tihkemalt see näos on, seda paremini saavad maski kasulikud ained võimaluse toimet avaldada.

Enne maski ära kasuta niisutavat nahakreemi. Niisutavat kreemi kasuta pärast, mitte enne maski. Vastasel juhul takistab see maski tööd.

Eemalda maskilt tagumine kiht. Mõnel kangasmaskil on küljes teine kiht, mis aitab pakendamisel liigselt kinnikleepumist vältida. Nii võib juhtuda, et paned maski näole valepidi ja nahapinnaga on kokkupuutes hoopis osa pakendist.

Ära jäta maski näole liiga kauaks. See ei tee maski mõju paremaks ega tõhusamaks. Vastupidi, kui mask on näol liiga kaua, võib see nahale liiga teha. Kui mask hakkab juba kuivama, tõmbab see hoopis niiskuse nahast välja ja kuivatab nahka.

Kindlasti ei tohiks pärast maski kasutamist nägu pesta. Nii eemaldad nahalt kõik kasuliku ja maskist pole suurt kasu.

Maskist näole jäänud niiskus ja kreem tuleb puhaste näppudega nahka hõõruda või laiali patsutada. Seda ei tohiks vatitupsu või rätikuga ära pühkida, sest see oleks sama halb kui näo pesemine.

Pärast kangasmaski kasuta tavalist näokreemi. Kangasmask ei tee imesid ja selle kasutamine ei tähenda, et sa ei peaks nahka niisutama nii nagu tavaliselt. Kreem aitab maski jääkidel paremini imenduda ja hoiab niiskuse nahas kinni. Enne kreemi võid kasutada ka seerumit.

Kangasmask ei sisalda päikesekaitset. Seetõttu on väga oluline, et seda sisaldaks sinu näokreem, mida pärast maski kasutad.