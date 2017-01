Meestele: kaheksa kohta naise kehal, mida võiks rohkem puudutada

See ei ole mingi saladus, et eelmäng on väga oluline seksi osa, vahendab Daily Star. Keskmiselt läheb naisel umbes 20 minutit, et jõuda orgasmini, seevastu mehel on selleks tarvis ainult viis minutit. Soovitus meestele, kuluta see aeg katsumaks erinevaid erootilisi punkte naise kehal, et suurendada tema ja ka sinu naudingut.

Kõrvad. Neid katsudes, näksides ja hammustades tunneb naine nii füüsilist kui vaimset naudingut. Sõrmed. Näiteks, kui te vaatate koos filmi, siis puuduta õrnalt naise peopesa ja sõrmi. See on diskreetne, keegi ei näe seda, aga äratab üles teised kehaosad. Randmed. Seest poolt on naise randmed temperatuuri suhtes väga tundlikud. Tõmba sellest keelega üle ja puhu vaikselt jahutavat tuult. Põlveõnnal. Liigu kätega õrnalt mööda reit ja haara seejärel põlveõndlast kinni. See võib alguses kõdi olla. Jalad. Puuduta ta jalgu aeglaselt ja tundeliselt. Huuled. Kusjuures huulte värvi järgi saab öelda, kui erutunud naine on. Sügav punane annab märku, et ta naudib su tegevust väga. Selg. Masseeri oma partneri selga, et ta lõõgastuks. Alusta ülevalt poolt ja liigu järjest rohkem alaselja suunas. Nägu. Kui naine saab orgasmi, siis naise aju lülitub hetkeks välja, mistõttu ongi see nii nauditav. Selleks, et seda protsessi alustada, võid hetkeks ta pea sülle võtta ja tasakesi tema laupa masseerida. Näos kanname me väga palju pingeid. Trikk on selles, et naudingu hetkedel vabastame me näolihased ja meie suu vajub lahti.