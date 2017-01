Kümme põhjust, miks minna kohtingule punapeaga

Hamburgi ülikooli teadlased avastasid, et punapäised naised armastavad rohkem seksida kui teist tooni juustega naised.

Punapeadel on kena jume, neid on hea kaisutada ja nad näevad kaunid välja.

Tedretäpid on väga populaarsed. Inimesed on läinud nii kaugele, et isegi joonistavad oma nahale väikeseid täppe, aga punapeadel on need loomulikud.

Punapäid on maailmas umbes 5 protsenti. See teeb nad päris eriliseks.

Kui sul veab, siis saad kohtingule minna punaste juustega tüdrukuga, kellel on sinised silmad – see on kõige erilisem kombinatsioon.

Sa ei pea kunagi muretsema sellepärast, et punane värv kaotaks oma särtsakuse. Loomulikult punased juuksed ei lähe samamoodi halliks nagu teised värvid.

Sa ei kaota enam kunagi oma kaaslast suures rahvahulgas ära. Punapead paistavad alati silma.

Kui sulle meeldib naerda ja veeta lõbusalt aega, siis mine punapeaga kohtingule. Kuna neid on tihti koolis veidi narritud, siis neil on arenenud päris hea huumorimeel.

Punapead on viimastel aastatel väga populaarseks saanud ja paljud inimesed värvivad enda juuksed seetõttu punaseks. Ilmselt tunned ära, kui sa kohtad loomulikku punapead.

Punapead on nii toredad ja üle maailma peetakse ka neile pühendatud päeva.

Female First vahendab, et punapead on seksikad, särtsakad, naljakad ja erilised.