Teaduslikult tõestatud: üheksa asja, mis teevad sind eemaletõukavaks

Business Insider kirjutab, et kui on tahtmist omale kaaslast leida, peaks teatud harjumusi ja käitumisviise vältima, sest need võivad su seksapiili saboteerida.

Unetus

Kui inimene ei maga piisavalt, mõjutab see tema välimust ja meeleolu ning jätab mulje, et ta on haige.

Tigedus

Mõne inimese neutraalne ilme võib teistele tunduda pahur või isegi tige. Kuigi see pole tahtlik, ei mõju mossis nägu sugugi lummavalt.

Kinnine kehakeel

Nii nagu kinnine kehakeel näitab, et tegu on endassesulgunud ja ebakindla inimesega, mõjutab see ka seda, kui atraktiivseks kedagi peetakse. Näiteks ei peeta seda ilusaks, kui kellelgi on käed rinnal risti, õlad längus. Seetõttu tasub panna tutvumisportaali endast selliseid fotosid, kus näiteks käed on üleval või kõrval ja rüht sirge.

Stress

Rahune maha, sest see mõjutab, kui seksikaks sind peetakse. Ka näitlemisest ei piisa, sest sarmikus on seotud stressihormooni kortisooli tasemega organismis.

Liiga õnnelik või uhke olek

Kuigi naiste puhul rõõmsameelsus positiivne omadus, siis meestel tuleks sellesse suhtuda ettevaatusega - naistele ei meeldi mehed, kes kogu aeg naerda lõkerdavad. Samuti on sugudevaheline erinevus uhkusesse suhtumises - kui meestele võib see sobida, siis naiste juures peetakse uhkust ebameeldivaks omaduseks.

Puudulik huumorisoon

Olenemata soost peetakse oskust nalja teha ja nalja mõista üheks kõige ligitõmbavamaks omaduseks.

Laiskus

Osavõtmatus ja laiskus jätab paratamatult inimesest halva mulje.

Kehalõhn

Inimesed otsivad omale partnerit, kelle lõhn oleks neile osaliselt sarnane, aga ka veidi erinev. See on muidugi faktor, mida ise muuta ei saa ning kehalõhna kohta tehakse hinnanguid alateadlikult.

Valelikkus

Ära üritagi valetada oma vanuse või sissetuleku kohta, et endast paremat muljet jätta. Nii kui sa valega vahele jääd, on mulje nagunii rikutud. Valetamist peetakse väga suureks veaks.