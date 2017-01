Kõik need ülehinnatud inimesed

Hulk meelelahutustippe on juba teatanud, et nad ei esine tseremoonial.

Twitteri säuts «ta on nii ülehinnatud» on suurim kompliment, mida peatselt Valgesse Majja asuv Donald Trump võib teha. See tähendab, et «sa oled tähtis». Võib vaid ette kujutada, millist häbi tähendaks USA ajakirjanikule või näitlejale Trumpi siiras heakskiit – inimene jätaks karjääri kus seda ja teist ning tõmbuks üksindusse nagu Greta Garbo.