Suhtepuntrad Tallinna kohtus 1932. aastal: mehe armukesele kaotanud naine pidi vangi minema

Alma Raag elas kauem kui kümme aastat koos oma mehega, ilma, et oleks olnud suuri pahandusi. Ent saatus tahtis siiski nii, et seegi abielu pidi lõppema ja Aleksander majast välja ajas Alma, abielludes peagi uuesti vastse südameroosi Helenega.

On loomulik, et Alma oma võistleja ja võitja vastu südames kandis lakkamatut viha, kaotades peaaegu alati tasakaalu ja endavalitsemise. Nii oli see viimasel korral, möödunud aasta viimasel veerandil, kui ta oma endise mehe uut naist tänaval kohtas.

Tema ei suutnud siis enam teisiti, kui hakkas Helenet igasuguste valimata sõnadega sõimama, nimetades teda vasikaks, uulitsatüdrukuks ja muuks taoliseks. Ta lubas Helene varem või hiljem maha lüüa ja oma sõnade tõsiduse tõendamiseks lõi paar korda rusikaga vastu nägu.

On loomulik, et Helene sellist käitlemist ei suutnud kannatada vaikides, vaid andis asja kohtu lahendada. Kohtus on mõlemad naised väga vihased, saates üksteisele vahetpidamata hävitavaid pilke.

«Miks teie mu mehe ära meelitasite?» pärib Alma Helenelt vahetpidamata, Helene aga püüab Almale selgitada, kui häbematu ja hirmus on selle ülalpidamine.

Kohtunikul on tükk tööd naiste vaigistamisega, suutmata neid lepitada, nagu tahab. Kumbki pole sellega nõus. Alma on koguni valmis istuma pigemini vanglas, kui Helenele andma kätt.

Sinna tema peabki nüüd kaheks nädalaks minema, nagu seda otsustab kohtunik.