Neli suurepärast nõuannet, kuidas oma elu muuta – ilma uusaastalubadusi andmata

Greatist annab neli head nõuannet, mida võiks uusaastalubaduste endale peale sundimise asemel oma ellu rakendada.

1. Mis on see asi, mille kohta sa mõtled: «Ühel päeval…» Olgu selleks raamatu kirjutamine, Kreeka külastamine, püstijalakomöödia proovimine – parim aeg alustada on kohe praegu. Jah, just praegu.

2. Mis on see asi, mis sind möödunud aastal vaevas? Häirib sind, et sa oled liiga häbelik, et koosolekutel sõna võtta? Kas sind kurvastab, et ei näe seda üht sõpra enam nii tihti, kui tahaksid? Kas su kaal muudab sind ebakindlaks? Kirjuta üles kõik mured, millega võiks tegeleda ning sellest saab sinu muutuse põhiplaan. Ole realistlik asjade osas, mida sa suudad saavutada ning vaata, et iga rida oleks motiveeriv, täpne ja proaktiivne. Näiteks: «Ma saan luua automaatse säästukonto.» (versus «Ära enam kuluta nagu idioot!») «Ma saan igal pühapäeval valmistada järgmiseks nädalaks ette kaks-kolm tervislikku õhtusööki.» (versus «Ära õgi enam!»)

3. Küsi endalt: «Milline on minu ideaalne versioon?» Visualiseerimine on fenomenaalne tööriist. Kui sa silmad suled, siis milline on sinu parim variant, keda sa kujutled? Kus sa oled, mida sa teed? Isegi 15 minutit sellist enesesse vaatamist võib teha imesid ning panna sind oma unistuste poole liikuma.

4. Mis on see, mida sa kindlasti ei peaks tegema? Tavaliselt küsitakse, mis on see üks asi, mida sa pead tegema. Aga kui sul on raske eesmärgile pühenduda, siis pööra see ringi – nüüd on tegemist lõbusa ja silmiavava harjutusega. Kui sa ikka veel ei tea, mida sa peaksid alanud aastal tegema, mõtle: mis on see, mida sa kindlasti ei peaks tegema? On selleks töötamine (tööhoolikute puhul), joomine (peoloomade puhul), vähem magamine (kurnatud inimeste puhul), muretsemine (kroonilise ülemõtleja puhul). Mis on sinu vastuseks?