Ülekaaluline naine kaotas 57 kilo ühe lihtsa nipiga

Mathilde Broberg kaalus kõige rohkem ligi 120 kilogrammi ja päevas sõi naine ligi 3500 kalorit. Tema kehamassiindeks oli 40.6, mille järgi paigutus ta ülekaalulisuse kategoorias, sest tervislik KMI on umbes 18.5 ja 25 vahel.

MATHILDE BROBERG / CATERS NEWS/Caters News Agency

21-aastane Mathilde ütles, et viimaseks piiriks sai see, kui ta ei saanud lõbustuspargis turvavööd peale, vahendab Daily Star.

Nüüd kaalub naine 57 kilogrammi vähem ja töötab modellina reklaamides ja spordiriiete kataloogidest.

MATHILDE BROBERG / CATERS NEWS/Caters News Agency

Kuidas ta seda tegi?

Ta väidab, et tema edu saladus on teelusikaga söömine. «Kui ma söön teelusikaga, siis ma lasen oma ajul arvata, et ma söön palju rohkem, kui ma tegelikult söön. See nipp sobis mulle ideaalselt. Mu portsjonid on umbes käesuurused ja ma vaatan hoolega, et need ei oleks suuremad. Nii ei söö ma ennast üle nagu varem. Ilmselt oli mu magu täiesti välja veninud, pärast aastaid ülesöömist,» selgitas Mathilde.

MATHILDE BROBERG / CATERS NEWS/Caters News Agency

Nüüd töötab naine personaaltreenerina ja jätkab lihaste kasvatamist. Hiljuti lasi ta kõhult eemaldada kaalukaotuse tagajärjel tekkinud suure hulga üleliigset nahka. Mathildel on Instagramis ligi 32 000 ustavat järgijat, kes hoiavad naise treeningvideotel ja muutustel hoolega silma pea.