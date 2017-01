Põhjus, miks emad oma lapsi vasakul puusal kannavad

Varasemad uuringud on viidanud, et 70-85 protsenti naistest ja tüdrukutest kipuvad beebisid või nukke just vasakul küljel hoidma. Huvitaval kombel aga meeste puhul taolist eelistust pole täheldatud.

Teadlased on aastaid püüdnud sellele selgitust leida, vahendab news.com.au. Lõpuks on jõutud arusaamisele, et põhjus peitub meie ajupoolkerades. Kui ema hoiab beebit vasakul küljel, siis läheb «põlema» tema parem ajupoolkera, mis aitab kaasa ema ja lapse vahelise sideme tekkimisele. Lihtsalt selgitades: puudutused keha vasakul küljel stimuleerivad meie paremat ajupoolkera, mis on muuhulgas ühtlasi vastutav keele ning emotsionaalsete signaalide tõlgendamise eest. Seega on ema võimeline beebi signaale paremini mõistma, kui laps on vasakul puusal.

Huvitav on ka see, et me pole ainsad imetajad, kes nii käituvad. Uurijad jälgisid uuringu raames ka näiteks metsikuid hobuseid, põhjapõtru, känguruid ja vaalasid. Ka loomade puhul võis märgata, et emasloomad hoiavad oma järglasi vasakul küljel ning ka siis, kui noorloomad olid juba võimelised ise oma valikuid tegema, valisid nad instinktiivselt vasaku külje.