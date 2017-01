Selleks, et iga ahjukartul oleks kauni krõbeda koorikuga, tuleb kõik kartulid enne ahju panemist rasvaine ja maitseainetega kokku hõõruda. Lisaks on oluline, et kartulil oleks pannil ruumi ja õhku - nii jõuab kuumus toiduni võrdselt. Vaata lähemalt videost!