Uuringud: rohkem seksivaid inimesi ühendab üks üllatav asi

Kaks ajakirjas British Journal of Psychology ilmunud uuringut viitavad, et vana hea tõde «kes annab, saab ka vastu» vastab tõele ka kohtingumaailmas. Uurijad selgitasid välja, et heteroseksuaalsed naised said märksa rohkem seksuaalset tähelepanu, kui nad tegelesid heategevusega. Samas meestel, kes teevad vabatahtlikku tööd, on elu jooksul rohkem sekspartnereid.

Niisiis, tuleb välja, et kõik võidavad, vahendab Date Report. Mida rohkem sa ennast teiste heaoluks annad, seda rohkem sul ka armastuses veab.

Teises uuringus anti inimestele 100 dollarit ning neil oli valik see kas annetada, annetada osaliselt või kõik endale jätta. Uuring kinnitas eelmise leide: meestel, kes annetasid heategevusele, oli rohkem sekspartnereid ning naised, kes annetasid, seksisid sagedamini.

Ilmselt on selgitus lihtne: kui sa oled parem inimene, oled sa ka vastassoole ligitõmbavam.