Kas meestele meeldivad kurvikad naised?

Kõhnad modellid on meedias populaarsed ja ilmselt mõtlevad nii mõnedki tüdrukud, et nad peaksid ka sellised välja nägema, vahendab BoldSky. Tegelikult eelistavad enamik mehi ikka naisi, kes ei ole piitspeenikesed. Mõned mehed on öelnud, et pluss-suuruses naised on isegi kõige seksikamad. Siin on veel mõned faktid erinevatest uuringutest, et seda tõestada.

Ühest uuringust selgus, et ligi 65 protsenti naisi tunnistas, et nad sai meestelt rohkem tähelepanu pärast seda, kui nad võtsid kaalus natukene juurde. Umbes 74 protsenti meestest ütlesid, et neile meeldib kaisutada naisega, kes on pehme. Peaaegu kõik mehed nõustusid, et nad armastaksid enne naist, kes toitub tervislikult, võrreldes naisega, kes näljutab ennast. Mehed on loodud eelistama kurvikaid naisi kui viljakamaid naisi. See on looduse poolt määratud loomulik tung. Ligi 67 protsenti meestest ütlesid, et naised näevad naiselikumad välja, kui neil on natukene pehmet kude õiges kohas. Peaaegu 78 protsenti mehi on öelnud, et pluss-suuruses naised tunduvad hoolitsevamad ja täiskasvanulikumad. 65 protsenti meestest, kes deidivad peenikeste naistega, on öelnud, et nad on näinud unes pluss-suuruses naisi. Kas see tähendab, et meestele meeldivad ainult suuremad naised? Ei, peaaegu kõik mehed ütlesid, et liiga palju rasva keskkohas on eemaletõukav ja liiga vähe rasva kehal viitab anorektikuke. Igaüks on omamoodi ilus ja parajalt palju pehmet kude õiges kohas teeb naise veel kenamaks.