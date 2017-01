Moodne naine selgitab: kust minusugused mõrrad tööpõllule tulevad?

Teate, keda selle apteekri hoolitsev toon mulle minu lapsepõlvest meenutas? See on ükskõik, et ei tea, sest ei ole minul aega oma elulugu rääkida ega teil seda lugeda. Küll aga leidsin ma aja, et talle mainida Harvardi teadlaste hiljuti avaldatud artiklit selle kohta, et jutud immuunsüsteemi kontrollimisest puhkuse, vitamiinide või mõne muu pehme meditsiini soovitusega on müüt, sest puuduvad igasugused teaduslikud tõendid nende mõju kohta. Ega mu immuunsus ole hemoglobiinitase, mida kergete preparaatidega kontrollida või isegi kuidagi mõõta saab.

Haid panevad otse edasi

Mul on tihe grupp häid sõbrannasid, keda kutsun hellitavalt haideks, sest me motiveerime üksteist rohkem ja paremini tegema. Kõik nad on oma ala professionaalid, firmaomanikud, elavad suurepäraselt, tunnevad oma väärtust ja ei lase endale kaikaid kodaratesse heita ei hoolitsevatel tänitajatel ega kadedatel vanameestel. Mis siis, kui vahel ohatise või gripiga koos, aga edasi liigume me peatamatult.

Mina ja mu haid, me oleme hirmutavad, me leiame ööpäevas teistest rohkem aega, me nimetame häbenemata oma hinna ja kiidame üksteist, kui keegi meist jälle töövõiduga lagedale tuleb. Viimasel ajal küll pole meil aega muul ajal rääkida kui kell pool seiste hommikul, kuid selles oma oma võlu.

«Ma vist kavatsen päeval natuke magada,» kirjutab mõni meist ja teised naeravad, sest see ei ole väga reaalne. Kõigepealt on ju vaja läbi hekseldada meilid, vormistada arved ja hinnapakkumised, isegi orkestreerida eraelu ning rassida spordisaalis, mõni meist leiab isegi aega tarbida alkoholi või kultuuri. Me suudame kõike, me ei jää sekundikski seisma ja meie immuunsüsteemid sõitku koos patroniseerijatega seenele! Kurat, niimoodi järele mõeldes tundub, et me oleme kõik päris edukad!