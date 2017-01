Kuulsuste piinad – proovisime järele, millist vaeva näevad staarid, et vormi saada

Kohtusime personaaltreener Lemmo Jaanusega Hilton Tallinn Park hotellis, eforea spas. Uurisin, milliseid harjutusi peab tegema, et endale Beyoncé tuharaid ja Madonna käsi saada.

Selgus, et ega see vorm ikka niisama lihtsalt tule. Harjutused olid rasked ja nõudsid keskendumist. Töötasime läbi nii tuhara-, kere- kui käelihased ja usun, et harjutuste järjepideval tegemisel on küll võimalik endale Beyoncé tagumik saada, kui see on üldse eesmärk omaette.

Enne, kui asud harjutusi tegema, siis tee umbes kümme minutit soojendust (kerge sörkjooks, rattasõit) ja ära unusta lõpuks lihaseid venitada.

1. Beyoncé tuharate harjutus

See harjutus sobib hästi tuhara, reite ja õlgade treeninguks, samas on liikumisse kaasatud terve keha. Kui sul ei ole topispalli või sangpommi, võid harjutust teha ükskõik millise teise raskusega. Proovi teha vähemalt 3 x 15 kordust. Mida raskem pall, seda keerulisem.

2. Kylie Jenneri jalgade harjutus

Seda harjutust saab teha ka ilma pallita, aga see ei tähenda, et nii lihtsam oleks. Juba esimestest kordustest on tunda, kuidas reie tagaosa tööd teeb. Kõige olulisem on see, et kehast ei tohi läbi vajuda ja tuhar peab terve aeg töös olema, nii on aktiveeritud kõik lihased. Mida sirgemaks kehaga lähed, seda raskem. «Harjutust on soovitav teha, kas 3 x 30 sekundit või viis korda aeglaselt edasi-tagasi,» selgitas Lemmo Jaanus.

Vaata harjutuse videot üleval.

3. Reese Witherspooni tuharate harjutus

See harjutus on mõeldud eelkõige tuharale. Tõste peab tulema puusast ja tuharast, mitte seljast. Oluline on keskenduda harjutuse täpsele sooritamisele, mitte jala kõrgele viimisele. Piisab ka väikese amplituudiga ja aeglasest tõstest ning lõpus võiks asendit paar sekundit hoida. Harjutuse saad teha raskemaks lindiga. Mõlema jalaga on soovitav teha 20 kordust.

4. Madonna ja Michelle Obama käte harjutus

See harjutus on tõsiselt hea kombinatsioon triitsepsitele ja õlgadele. Kui sul ei ole palli, haara ketas. Kodus võid täita lihtsalt suure veepudeli veega ja mõjub sama hästi. Oluline on, et küünarnukid ei vajuks laiali. Ilusate käe nimel võiks seda harjutust teha vähemalt 3 x 15 korda.