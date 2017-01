Viis traditsioonilist Jaapani toitu, mis pikendavad eluiga

Filmist inspireerituna tutvustab Food Matters viit traditsioonilist Jaapani toitu, mida taks ka meil rohkem süüa või juua.

Joo matchat ehk Jaapani rohelist teed. See roheline pulber sisaldab väga palju antioksüdante, mis kaitsevad keha vabade radikaalise eest. See aitab ennetada enneaegset vananemist ja vähendab mitmete haiguste riski.

Tee ise soojendavat misosuppi. Misos on olemas kõik asendamatud aminohapped. See tuleb kasuks seedimisele, taastab soolestiku bakterite õige tasakaalu ning sisaldab palju B-vitamiine ja antioksüdante.

Söö rohkem marineeritud köögivilju. Eelkõige on marineerimine vajalik toiduainete pikemaks säilitamiseks, aga see tuleb seedimisele hästi kasuks. Vähese soola, happe ja kääritamisega saadakse toit, mis peab pikka aega vastu. Meile tuntud hapukurk ja hapukapsas on tervisele kasulikud söögid, mida tasub sagedamini lauale panna.

Söö rohkem vetikaid. Merevetikad on tas toit, mis on meilegi tuttav, aga toidulaual kohtab seda harva. Tegelikult on vetikad pungil kasulikke toitaineid ja kui võrrelda teiste taimedega, sisaldavad nad ka kõige rohkem mineraale.

Kala söö vähemalt korra nädalas. Kala on kõige lihtsam oomega-3-rasvhapete allikas ning selle sage söömine aitab kehal põletikele paremini vastu seista. Kala söömine parandab ka ajutööd, immuunsust ja südameveresoonkonna tervist.