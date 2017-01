Eesti naised räägivad: kas suurem toetus paneb meid kolmandale lapsele mõtlema?

34-aastane Ann, kahe lapse ema: «Mul on kaks last, kaheksa- ja kolmeaastane. Vanema poja kooliminekuga tuli ka mõistus pähe, et kaks last on lagi, millega ise emotsionaalselt toime tulen. Rohkem raha ei muudaks mind lapsevanemana võimekamaks. Mul on väga hea meel selle toetuse üle perede pärast, kus kasvab rohkem lapsi või ollakse valmis kasvatama kolme ja enamat last. Tunnen sügavat austust ja leian, et riigi toetus on igati kohane. Tunnistan, et vanemahüvitise süsteem julgustas mind kunagi üldse sünnitama, kuid kolmandat last puhtalt toetuse olemasolu tõttu ei planeeri. See läheb siin üldiselt ka Liisi mõttega kokku. Mul on napilt aega nende kahega tegeleda, ma ei julge võtta vastutust enama eest. Niigi tunnen, et last vormib lasteaed ja teine ei oska üldse ühiskonnas toime tulla.»

40-aastane Meeri, kolme lapse ema: «Olge nüüd mõistlikud, mis puudutab laste kulude alla riiete ja vankrite loetlemist: lapsed ei jää imikuteks! Lapsed on su lapsed ka siis, kui nende rõivanumber enam ei muutu ja nad tahavad ülikoolidesse, reisida, neil on kirg kallite hobide vastu. Minu jaoks on beebikulude loetlemine mõttetu, beebi kulutab minimaalselt ja beebieas on niikuinii eritoetused.

Minu jaoks on minu kolm last alati olnud ennekõike minu enda, mitte riigi, elatada. Esimene neist on sündinud ka vanemahüvitise-eelsel ajal, vanemahüvitis minu jaoks siiani selline kirjeldamatu hüve, mille eest olen iga päev tänulik. Et jah, minu omad on sündinud toetustest sõltumata. Kolmanda lapse toetuse arvatav tõus on meie perele jällegi nagu väike koomika – tööjõumaksude muudatusega kaotame üsna suure summa, tore, et lastetoetus siis selle tagasi toob...

Aga toetusest iseenesest – ilus mõte ja väga positiivne, kui näiteks mõelda, et see võiks julgustada kolmandat last sünnitama just professionaalselt aktiivsetel emadel, kes saavad seda raha kasutada siis lapsehoiuskeemide jms katteks. Ja natuke vähem tore, kui see toetus võimaldab kolmandat last planeerida peredel, kelle plaanidesse töötamine ei kuulu – lihtsalt põhjusel, et mittetöötavad vanemad suure tõenäosusega ei kasvata uusi töökaid kodanikke. See toetuste kasvatamine nii suure hooga on žestina väga positiivne. Et teismelised valitsejad küll, aga vot, sinna asetame väärtuskeskme. Väga õige. Isegi kui hääbume, siis oleme midagi teinud või nii.»

37-aastane Marju, kahe lapse ema: «Olen lapsepuhkusel, minu lapsed on aastane ja kolmene. Lapsed on küll kallid sõna mõlemas tähenduses, aga suurema toetuse pärast ma tõesti kolmandat last ei soovi. Pigem on takistuseks see kole Maslow' püramiidi ülemine korrus – juba praegu ma tunnen, et kuigi lapsed on toredad ja puha, mina isiksusena rohkemat ei suuda, minu eneseteostus ja muud sellised jääksid siis liialt kõrvale ja ma ei taha, et ma kunagi hakkaks oma last süüdistama, et tema pärast jäi see või teine asi ära. Ma tunnen oma võimeid ja piire, hetkel ei ole ma enamaks valmis. Küll aga on mul mõttes olnud, et kui praegused põngerjad on kooliealised, siis võiksime kaaluda ühe lastekodulapse (mitte beebi, vaid vanema) lapsendamist.