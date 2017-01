Treener ja nõustaja soovitab: kaalu langetades jälgi, et tarbiksid piisavalt…

Teiste sõnadega, sa ei anna kehale nii palju süüa, kui ta soovib. Ning selle foonilt on võimalik, et teatud toitainetest-mineraalidest võib tulla puudus. Seepärast pead kaalu langetamise ajal eriti hoolikalt jälgima, mida sööd.

Aga olgu, tuleme tagasi selle elutähtsa mineraali juurde. Selleks mineraaliks on RAUD. Kusjuures Ameerikas on rauapuudus üks levinumaid mineraalide defitsiite üldse.

Pidev rauapuudus veres võib viia olukorrani, kus sinu vereringes ei liigu enam nii palju punaseid vereliblesid ning võib välja kujuneda kehvveresus ehk aneemia.

Kõige suuremas ohugrupis on viljakas eas naised, rasedad, enneaegsed ja madala sünnikaaluga imikud, väikelapsed ning teismelised tüdrukud. Naistel on ka raua vajadus meestest suurem.

Kuidas siis raua puudust ära tunda?

Raua puuduse all võid kannatada juhul, kui:

tunned ennast väsinuna;

sul esineb nõrkust;

sul käib pea ringi;

oled kergesti ärrituv;

sul on raske keskenduda;

sul langeb tavapärasest rohkem juukseid välja;

sul on kiirenenud pulss;

sinu jäsemed on külmad;

sa haigestud sagedamini;

sul on lõhenenud suunurgad jne.

Kui oled mõnda eelnimetatud sümptomit viimasel ajal omal nahal tundnud, siis ära karda pöörduda oma perearsti poole. Raua taseme väljaselgitamine ja testimine on äärmiselt lihtne. Raua taset sinu kehas iseloomustab hemoglobiinitase, mille normaalsed väärtused meestel on 130–175 g/l ja naistel 120–160 g/l.

Soe soovitus: mine külasta aegajalt oma perearsti.

Toiduained täis rauda

Rauarikaste toiduainete valik on tegelikult üpris suur. Siinkohal loetlen neist tuntumad. Jälgi, et tarbiksid neid sisaldavaid toite pidevalt ja regulaarselt.

Rauda saad:

punasest lihast

maksast

sarapuupähklitest

rukkileivast

nisukliidest

seesamiseemnetest

kõrvitsaseemnetest

mooniseemnetest

ubadest

spinatist

läätsedest

tatrast

maasikatest

punasest peedist

hernestest jne.

Nende toiduainetega koos tarbi ohtralt C-vitamiini sisaldavaid toiduaineid, sest need parandavad raua imendumist. Piisava raua tagame enda kehale ikkagi läbi väga mitmekesise ja läbimõeldud menüü. Sa ei pea tegema muud, kui jälgima, et tarbid pidevalt rauarikkaid toiduaineid sisaldavaid retsepte. Raua päevane soovitus on 10–15 mg, 10 mg rauda sisaldub näiteks: 50 g hautatud maksas, 55 g nisukliides, 90 g läätsedes, 400 g hautatud veiselihas jne.

