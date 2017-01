Noor ema tunnistab: ma ei pidanud olema käest lastud närvihaige moor

Mul olid plaanid, milline ema ma olen ja milline laps mul on. Ma pidin olema ema, kelle lapsel on ainult arendavad mänguasjad, kes teab täpselt, millisel arenguetapil, millist asja ta vajab, et arengut toetada …

Ma pidin olema ema, kellel on kord majas – kui on uneaeg, siis laps magab ja ma olen nii mõnusalt enda tegevuste juures ja kui on söögiaeg, siis laps sööb. Ma pidin oma last läbi ja lõhki tundma ning teadma täpselt, millal miski toimub ja kuidas ta reageerib.

Siis pidid mu lapsel olema hästi ägedad ja moodsad riided, mina pidin olema hästi äge ja hoolitsetud ema, mitte mingil juhul käest lastud närvihaige moor …

