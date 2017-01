Kuus lauset, mida naised ütlevad, aga mis tähendavad midagi muud

Täpselt nagu vahel on mehed ebaselged ja ajavad hägust juttu, on naised väga otsekohesed – ei maksa teha liiga laiu üldistusi. Eeldada, et naine ei mõtle seda, mida ütleb, on pahatihti aga väga mugav mõtteviis, et ignoreerida, mida naine tegelikult ütleb.

Ask Men otsustas avada natuke mõne lause tausta, sest tegelikult on nii mõnigi stamplause, mille poole naised teatud olukordades pöörduvad. Põhjus pole selles, et naised ei suudaks olla otsekohesed – meid on nimelt alati õpetatud olema «kenad» ja «viisakad» ning mõnes olukorras on ebaselge olemine mõttekas.

1. Ta ütleb: «Mul on poiss olemas.»

Ta mõtleb: tal kas on tõesti poiss olemas või ta tahab, et sa lõpetaksid talle ligiajamise.

Miks ta nii ütleb: kahjuks ei võta paljud mehed äraütlemist kergelt ning liiga tihti muutuvad isegi agressiivseks. Lisaks võivad mõned mehed otsest äraütlemist võtta väljakutsena veelgi tugevamalt flirtima asuda. («No aga mulle teed ju ikka erandi?»)

Mida sa tegema peaks: liigu edasi ja jäta naine rahule.

2. Ta ütleb: «Sa oled nii hea sõber.»

Ta mõtleb: teie suhe on platooniline ja ta ei näe, et see muutuks.

Miks ta nii ütleb: mõnikord kannavad mehed oma naissoost sõprade suhtes südames leeki, ilma et seda välja ütleks, ja see paneb naised ebamugavasse olukorda. Naine võib tajuda, et tunded on õhus, aga ta ei taha seda otseselt teemaks võtta, et mitte teie suhet rikkuda ja samas mitte sulle ka liialt haiget teha. Ta tahab lihtsalt piirid paika panna:

Mida sa tegema peaks: võta tema sõnu tõena ning loobu mõttest, et te olete kunagi tulevikus midagi rohkemat kui sõbrad.

3. Ta ütleb: «Ma tulen! / Mul on nii hea!»

Ta mõtleb: ma teesklesin orgasmi.

Miks ta nii ütleb: orgasmi teesklevad mõnikord nii mehed kui naised ning põhjused selleks võivad olla erinevad – lõpetada väsitav vahekord või «kiita» meest, kes teeb kõik õigesti, kuid orgasm lihtsalt ei taha sel korral tulla.

Mida sa tegema peaks: enamasti ei pruugi sa teada, et see on juhtunud. Kui sa aga kahtlustad, et see on juhtunud, püüa talt küsida suunavaid küsimusi, selmet süüdistada. Uuri, kas saaksid veel midagi teha või kas on kohti, mida sa võiksid veel puudutada.

4. Ta ütleb: «Mul on sel nädalal nii kiire, räägime järgmine kord.»

Ta mõtleb: ma ei ole huvitatud sinuga kohtumisest.

Miks ta nii ütleb: nagu juba korra mainitud, siis sageli ei taha naised meestele otse ära öelda, kuna see võib kaasa tuua agressiivsuse ja asjatud probleemid.

Mida sa tegema peaks: jäta pall tema väravasse. Eelda, et ta ei taha sind enam näha ning kui tal oligi kiire, võtab ta sinuga varsti ühendust. Vahepeal liigu aga edasi ja suhtle inimestega, kes sinu vastu tõelist huvi üles näitavad.