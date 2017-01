Neli tähemärki, keda ei tasuks vihale ajada

Kaksikud

Kaksikuid ei tasuks endast välja ajada, vahendab Elite Daily. Nad käituvad nagu sa oleksid mõrvanud terve nende perekonna. Kättemaksuks võivad nad sotsiaalsetes ringkondades palju mürgist sappi sinu kohta õhku paisata. Kui nad on kõrvetada saanud, siis nad teevad põhimõtteliselt PR kampaania, et su elu rikkuda. Sinu õnneks, paistavad nad ise hullumeelsemana, kui niimoodi pidurdamatult teist mustata proovivad. Kuulsaid kaksikuid: Donalt Trump.

Kaalud

Tavaliselt sa isegi ei tea, et sa oled mõne kaalu endast välja ajanud, sest nad on passiiv-agressiivsed ja nad ei vaevu seda sulle ütlema. See ei takista nende aastate pikkust viga. Kuna tegemist on tasakaalumärgiga, siis nad tahavad, et sa oma teo eest õiglaselt maksaksid - kahjuks ei jõua see hetk mitte kunagi kätte.

Skorpion

Kui kaalud on passiiv-agressiivsed, siis skorpionid on lihtsalt agressiivsed. Ajades skorpioni vihale või lüües neile noa selga, siis ole valmis, et nad muudavad su elu põrguks. Nad saboteerivad su suhte, rikuvad võimaluse leida uue armastuse, levitavad kuulujutte ja teevad ükskõik mida, et su elu ära rikkuda. Nad jälitavad sind nii kaua, kui see asi pole enam seda väärt ja sa oled teiste silmis unustatud. Skorpionitele läheneda ainult omal vastutusel.

Kalad

Teiste tähemärkidega võrreldes leiavad kalad üles sinu lapsepõlve kõige valusama mälestuse ja raputavad sinna soola peale. Nad ütlevad, et nad on pettunud, mitte vihased ja nad ei unusta seda mitte kunagi. Ükskõik, kui lähedane sa varem kalaga olid, siis nüüd saad tunda seda, kui kaugele on võimalik sellest kukkuda. Nad ei hävita sind, aga nad ei anna sulle mitte kunagi andeks. Sa näed vihale aetud kalade silmist, et nad ei tervita sind enam kui lojaalset sõpra, vaid võõrast, keda ei saa usaldada. Nende karistus on tegelikult hullem kui skorpionite oma, sest viimased vähemalt hoolivad nii palju, et olla vihased.

Teised tähemärgid, kellega peaks ettevaatlik olema on jäär, sõnn ja kaljukits, aga nemad on viimaks nõus andestama.