Eesti kokk viib puraviku kokkade olümpiale

«Selle maitse on hoopis tugevam kui meie vabrikukanal, samuti on liha kõvem ja tihkem. Mäletate, kuidas lõhnas vanasti supikana ja kuidas valmistamisel voolas sellest kollast rasva? Just selline Bresse'i kana ongi,» võrdleb ja kiidab kokk. Harjutamiseks ja maitsete paika timmimiseks on neid Eesti võistlejail kulunud sadakond.

Rooz sätib ettevaatlikult taldrikule oma etteastet «Bresse'i 30 põhjamaist varjundit», kus kanafilee ja -mousse'i vahel on kukerupskitest, foie gras'st ja Vana Tallinna liköörist täidis. Samuti kuulub sooja toidu kooslusse Eesti jõevähk, millest kokk on teinud brülee ja vahustatud kastme, vähisabast koos tillipuhmaga saab lisandi peategelane. Ühte taldriku serva paneb ta veel mürklist ja metsapähkliõlist muna, praetud mürklid ja mürklikastme, teise asetab midagi poolitatud Kiievi kotleti sarnast, mille sees on jäävette kastetud krõmps greibimaitseline salat. Tõeline kokakunst, mida kodus järele teha on peaaegu võimatu.

"Eesti juured": sada protsenti vegan - puravikupuljong ja -vaht, tatrapopkornis paneeritud toortatratrühvel, juurpeterselli-metsapähkliõli źelee, puravikupoolik ning õhuline küpsis, mille all on porrusüdamik. / Margus Johanson

Metsa maitse

Teise roana esitlevad kokad maailma toidusuundumuste tuules ja esmakordselt võistluse ajaloos vegantoitu, mille komponendid valivad kõik osalejad võistlushalli turult ise. Seal on umbes 150 puu- ja köögivilja kartulist mango ning ürtideni – kõik kokad on võrdses seisus ja mängivad oma fantaasia piires. Piima, mune, lihapuljongit ega ka maitsestatud õli pole selles roas lubatud kasutada.

Samas võib kodumaalt rahvuslikkuse rõhutamiseks kaasa võtta mõned kohalikule köögile iseloomulikud komponendid. Eesti meeskond proovis nii kõrvitsat, kartulit kui ka peeti, kuid sõelale jäid lõpuks Eesti puravik, toortatar ja Peipsi sibul ning toidu nimeks pandi «Eesti juured». Neist kolmest sündis toortatratrühvel, mille kõrval on juurpetersellist ja metsapähkliõlist želee, puravik ning õhuline lillebuketiga ehitud küpsis. Selle all peidab end porrulaugusüdamik. Kogu see kokanduse tulevärk on sätitud seenepuljongi sisse ja maitset täiendab puravikuvaht.

«Erilist metsa maitset on selles roas tugevalt,» ütleb Rooz, kes ise põhiliselt taimetoitu sööbki, veidike kala, kana ja küülikut siiski ka. Samuti armastab ta toortatart, milles on palju valku ja rauda, mis kuluvad sporditreeningutel kokale ära. Mis aga põhiline: toortatar kõlab imehästi seene ja metsapähkli maitsega kokku.

«Rahvuslik varjund ja geograafilise eripära väljatoomine on üks, mida žürii lisaks maitsele, esteetilisele väljanägemisele ja loomingulisusele toitudes hindab. Eks ole näha, kas tabame märki,» nendib Demjanov.

Dmitri Rooz stardib Lyoni poole 22. jaanuaril, buss köögi ja muu tarvilikuga saadetakse Prantsusmaale teele kolm päeva varem.

LISA

Kuidas teha toortatratrühvlit või «Forell 45»?

*Bocuse d'Ori toidukunsti on köögitehniliselt kodus keeruline järele teha, aga siiski. Dmitri Roozi sõnul võib proovida näiteks taimetoidu üht komponenti, toortatratrühvlit, mida tema teeb risoto põhimõttel.

Kõigepealt praeb potis rapsiõlis 100 g hakitud Peipsi sibulat, lisab 100 g valget kuiva veini ja keedab selle maha. Siis lisab 150 g toortatart ja hakkab vähehaaval lisama kuumutatud selleripuljongit. Keedab puljongi maha ja lisab seejärel järgmise sortsu – kokku kulub sellerileent 1 liiter. Lõpus võib segule aroomiks lisada pisut juurpeterselli ja maitsestada soolaga. Jahtunud massist saab vormida ümarad trühvlid. Rooz paneerib need ka tatarapopkornis krõbedaks, kuid kodustes oludes on popkorni valmistamise etapp ülemäära aeganõudev.