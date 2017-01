Konkreetsed nõuanded, kuidas täita oma unistusi

Aastavahetus ja uue kalendriaasta algus on alati olnud ajad, mil antakse lubadusi nii endale kui teistele, pannakse paika alanud aasta eesmärgid ning vaadatakse tagasi ka lõppenud aasta peale. See on hea aeg kokkuvõteteks.

* Mis olid teie 2016. aasta suurimad saavutused?

* Aga suurimad õppetunnid?

* Mille üle olete eelmisel aastal kõige uhkem?

* Milliseid unistusi täitsite ja ellu viisite?

Paljud avastavad kurbusega, et nad ei ole terve aasta jooksul viinud ellu mitte ühtegi oma unistust. Kui küsida, et miks, siis ei oska enamus sellele vastata. John Lennon on öelnud, et «elu on see, mis juhtub, kui oled hõivatud muude plaanidega». Nii mattuvad ka meie unistused tihtipeale argipäeva toimetuste alla ega täitu nii kiirelt, kui soovime. Kui üldse…

Erinevad treenerid, ettevõtjad ning koolitajad on välja töötanud mitmeid süsteeme, kuidas paremini seada eesmärke ning neid ka ellu viia. Lühidalt on eesmärkide seadmise ja elluviimise etapid järgmised:

1. Pange paika oma täpsed eesmärgid.

Mõelge täpselt välja, mida te soovite elult saada, mida saavutada ja kuhu liikuda. Mida täpsemalt teate oma soove, seda kergem on ka neid saavutada. Pange paberile kirja kõik oma unistused, soovid, eesmärgid ja unelmad. Tehke seda nii täpselt kui võimalik!

2. Kirjutage juurde täpne aeg, mil seda teha tahate.

Kui teate, et soovite midagi 2017. aastal teha, siis pange paika see aeg, millal seda teete. Näiteks, et kevadel lõpetate ülikooli, suvisel perioodil võtate ette ringreisi Skandinaavias, septembris osalete kokanduskursusel ning detsembris, vahetult enne jõule, teete soengus suure muudatuse. Igal kuul loete aga vähemalt ühe raamatu ning et suve ringreisiks soovite suurepärast nägemist, siis peaksite selle jaoks tegutsema juba umbes kuu-kaks enne väljasõitu.

3. Pühendage iga päev aega oma unistustele.

Meie suurepärane elu koosneb suurepärastest päevadest. Selleks, et ideed täituksid, on vaja nendele pühendada stabiilselt ja süsteemselt aega ning energiat. Kui soovime kaalu alandada ja näiteks kolme kuu pärast näha välja teatud mõõdus, siis tuleb meil iga päev seda suuremat eesmärki väikeste tegevustega toetada. Vaadake oma püstitatud eesmärke ja unistusi ning tehke endale selgeks, mida te peate tegema ning saate ette võtta iga päev ja iga nädal oma suurte eesmärkide ja unistuste täitumiseks.