Parimad laulud, mille saatel trenni teha

Kõik teavad, et hea muusika motiveerib trenni tegema isegi siis, kui on väga raske. Siin on 2016. aasta kõige populaarsemad laulud, mille saatel inimestele meeldis higi valada. Spotify kohaselt on esimesel kohal Eminemi «Till I Collapse», mis ei ole just kõige uuem laul, aga selles on midagi erilist.

Siit leiad terve muusikalisti, kui sa tahad kohe jõusaali minna.

Uuringute järgi teeb muusika isegi raske treeningu palju meeldivamaks ja see tähendab, et sa tahad järgmine kord parema meelega trenni teha.