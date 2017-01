Seitse asja, mida kurvikad naised tahaksid, et sa teaksid

Need olulised laused on pärit videost väljaandele The Scene. «Inimesed kasutavad sõna «paks» relvana,» selgitab üks videost osalenud naistest nimega Sarah. «Mõnikord ma ise kasutan seda sõna ja inimesed nähtavalt võpatavad. Aga ma ju olen paks, see ei tähenda, et ma oleksin vähem inimene. Nii et kui sa identifitseerid end paksuna, siis tere tulemast peole! Aga kui sa seda ei soovi, siis ka see on okei.»

Naised selgitavad videos, et hoolimata sellest, mida inimesed arvavad, on ka paksude naiste armuelu täiesti korras ning nad tahavad, et kogukaid inimesi rohkem ka meedias presenteeritaks.

Siin on seitse olulist mõtet, mida kurvikad naised tahavad, et inimesed teaksid.

«Paks» ei ole ropp sõna. Meie armueluga on kõik korras. Kõik meist ei tahagi olla saledamad. Pluss-suurus on väga hea ja abistav termin. Šoppamine on väga keeruline. Jäta oma arvamused endale. Me tahame, et meid märgataks.

Vaata videot!