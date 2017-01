Õhtusöögisoovitus: hernepestoga kanapasta

Hernepesto on lihtsalt jumalik. Mõnusalt maheda maitsega, kus on tunda igat komponenti, mis sinna lisatud on. Herneste magusus, maitserikka parmesani soolakus, oliiviõli kerge mõrkus ja sidruni hapukus, mis mõjub väga värskendavalt – need kõik neli põhimaitset on lihtsalt fantastilised.