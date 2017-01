Neli positiivset asja, mida teha, kui ärkad hommikul tund aega varem

Ainus, mis sul on vaja, on anda endale piisavalt aega, et asjadega valmis saada ning samal ajal seda nautida. Olgem ausad: varakult ärkamine võib olla väga raske, aga A Plusi abiga pakume välja neli lihtsat asja, mida hommikul tund aega varem ärgates teha ning mis garanteerivad sulle mõnusa päeva.

1. Söö korralik hommikusöök. Enam ei alga su päev kiirustava ampsuga või nii, et hommikusöök sootuks vahele jääb. Kui sa ärkad tund aega varem, on sul aega valmistada endale tervislik hommikusöök.

2. Kirjuta vanale sõbrale kiri. Inimesed kaotavad teineteisega sageli kontakti, sest neil pole piisavalt aega, et suhet elus hoida. Tõenäoliselt ei leia sa seda lisaaega lihtsalt niisama, sa pead selle enda jaoks tegema. Pole hommikust parimat hetke, mil rahulikult maha istuda ning sõbrale kiri saata. Tee seda paberil!

3. Kallista kedagi. Armastatud inimesega füüsilise kontakti jagamine hommikul annab su päevale mõnusa emotsionaalse laengu. Kaisutus langetab tõestatult stressi ning parandab tuju ning usu või mitte, see aitab isegi külmetushaigusi eemale peletada!

4. Tee vabatahtlikutööd. Paljud meist tahaksid rohkem vabatahtlikutööd teha, kui jällegi – kes selleks aja leiab? Kui sul on hommikul see lisatund, saad seda kasutada, et viia riideid taaskasutusse, annetada või tegeleda mõne muu projektiga, mis on sulle hingelähedane. Isegi, kui sa ei saa nii varajasel hommikutunnil midagi vabatahtlikutööga seotut ära teha, võid kasutada seda aega, et õhtutundidest mõne projektiga ennetavalt ühele poole saada – nii jääb sul vabatahtlikuks tegevuseks siis ju aega.