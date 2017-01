Hüvasti, Obamad: miks Baracki ja Michelle’i suhe on, mille poole püüelda

Baracki suur ja siiras armastus oma abikaasa Michelle’i vastu on alati olnud ilmselge. Nende suhe võiks olla kõigile eeskujuks, nemad on täiusliku paari võrdkuju. Ühes intervjuus näiteks ütles Barack: «Mu naine arvab jätkuvalt, et ma olen päris armas, mis siis, et mul on juba juuksed hallid.»

Ühes telesaates rääkis Barack, kuidas talle meeldib naist kingituste ja tähelepanuga üle külvata. «Siis, kui ta seda väärib – ja ta väärib seda alati.»

Michelle naljatles aga ühel avalikul üritusel, kus ta pidi enne Baracki kõnet pidama: «Ma armastan seda osa: mina saan esimesena rääkida ja tema peab pealt vaatama. Ta vaatab mind nii imetlevalt.» Baracki pilk seejuures on ääretult kõnekas.

Michelle on öelnud: «Igas abielus on oma tõusud ja mõõnad, aga lõppeks loeb see, kui sa saad talle silma vaadata ning siiralt öelda: «Sa meeldid mulle.»» Ka Barack on tõdenud: «Ma ei oleks suutnud midagi ilma Michelle’ita teha. /---/ Umbes 15 aastat võttis mul aega, aga ma taipasin: tal on alati õigus. /---/ Ma ei seisaks siin täna, ilma et mind oleks toetanud mu parim sõber, meie perekonna nurgakivi, minu elu armastus, meie riigi järgmine esileedi Michelle Obama.»

Rohkem südantsoojendavaid hetki Ameerika Ühendriikide esipaari toolilt lahkuvate Obamade elust vaata Now This videost.