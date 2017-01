Vaarika-maapähklivõi smuuti kahele

Koostisosad:

1,5 tassi värskeid või külmutatud vaarikaid

2 supilusikat piima

2 supilusikat maapähklivõid

1 teelusikatäis mett

1 tass jääkuubikuid

Hello Healthy soovitab blenderdada segu nii kaua, kui see on kreemjas või vähemalt ühe minuti.