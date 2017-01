Eesti publik mõistis imelise tantsijatari Ella Ilbaku hukka kui kõlvatu enesereklaamija ja rahakerjaja

Werneri kohvikus puutus Ella Ilbak kokku paljude kunstnike ja kirjanikega. Eriti siurulaste Visnapuu, Tuglase ja Gailitiga. Peale kirjanike suhtles ta seal ka Anton Starkopfi, Konrad Mäe ja Ado Vabbega. Noor tantsija pelgas sel ajal kunstialaseid vestlusi, kuna talle tundus, et ta oli kaaslastega võrreldes alles oma kunstis algaja ning kartis, et teda peetakse lapsikuks. Ella oli pikk, kuid proportsionaalse ja väga kauni kehaga naine. Tema nägu raamisid paksud blondid juuksed. Nende pärast andis Ants Laikmaa talle hüüdnime Lõvilakk.

Elu tuksub vaid praeguses hetkes

Ellal oli unistus Pariisist, kuhu minna edasi õppima. 1919. aasta sügisel hankis ta välispassi ja suundus laevaga Londonisse, kust sai viisa Prantsusmaale sõiduks. Esimene emotsioon Pariisist ei ununenud kunagi: «Isegi õhk ise: see on imeliselt kerge õhk. Kõik vurab, jookseb nobedasti omaette – sina oled kohe «omaks» võetud ja kellelgi pole sinuga asja, see tähendab : ole just nagu sulle passib.» Ella Ilbak täiendas end Pariisis M. Rutkowska balletistuudios, R. Duncani akadeemias ja Herbert'i akrobaatikakoolis. Ta oli Eesti esimeseks tantsukunsti stipendiaadiks Pariisis.

Alates 1921. aastast viibis Ella Ilbak enamasti välismaal ja kodumaal toimusid ringsõidud paariaastaste vahedega. Kahjuks jäi ta seepärast eestlastele oma kunstiga võõraks ja kaugeks. Ella meenutab liigutusega oma klaverisaatjat Marta Bätget, kes teda kodumaal esinemistel ikka aitas. Temaga sujus koostöö sõnadeta. 1920.-1930. aastate Eestis , kus tantsul iseseisva kunstialana tuli end nn suure publiku ees alles tõestada, polnud sellisel solistil võimalik oma loomingust ära elada.

llbak elas etendustes ja inimestes, pidevalt teel Helsingist Stockholmi, Roomast Budapesti, Jeruusalemmast Kairosse. Head sõbrad elasid pea kõik väljaspool kodumaad. Tantsijatar oli tõeline kosmopoliit, igavene otsija, rändur, kes küll armastas kodumaad, kuid armastas veel midagi muud nii, et pidi tantsides seda otsima.

Postimees ja Päevaleht avaldasid tihti ülevaateid tema esinemistest, mainides tantse, mis jäid kuulsaks läbi moderntantsu ajaloo : «Odalisk», «Paaž», «Leek», «Fatima», «Visioon», «Templitants». Ilbak tantsis Bachi ja Beethovenit , Rahmaninovi ja Chopini , Wagnerit , Skrjabinit ja Debussyd.

«Elu on kui tulise oraga õhku tõmmatud sõõr»

Ella Ilbakust sai isikupärane tantsijanna, kes kujundas oma lüürilise, voolava ja väljendusrikka stiili ja tal jätkus meelekindlust jääda läbi muutuvate aegade ainult soolotantsijaks, kes esines kunstiliselt läbimõeldud kontserdiprogrammidega, musitseerides koos oma klaverisaatjaga. «Ikka olen tundnud tantsu kui luuletuse loomist. Kuidas võib seda teha hulgakesi! Olen kui lind , kes seda siristab, mis Looja on südamesse ja kurku pannud.» «Lava? See on seismine teiste ees lahtirebitud südamega, pannes kogu oma isiku kõrvale, sest siis alles avab ka teine sulle oma südame /.../ See õnn on nii suur, et ei jäta mingit janu ega soovi isikliku õnne järele.»