Neli asja, mida ei tohiks edasi lükata

Huffington Post vahendab neli vältimatut asja, mida peaks tegema kohe.

Vii oma idee ellu

Ükskõik millist ideed või plaani oled sa oma mõtetes kaua vaaginud, siis nüüd on aeg see ära teha. Seda sellepärast, et osa sellest, mida sa praegu luua tahad, ei kesta igavesti. See raamat, mille sa kirjutad 25-aastaselt, on väga erinev sellest, mille sa kirjutaksid 30- või 40-aastaselt ja nõnda edasi. Kui me areneme, siis muutuvad ka meie väljavaated. Tee seda, mida sa tahad, kohe praegu ja jäädvusta see hetk ajas.

Armasta seda inimest

Kas sulle meeldib keegi? Kas sa tahaksid teda armastada? Isegi, kui sa ei tea, kas sa tahaksid selle inimesega abielluda ja terve elu koos olla, siis lase ennast sellest pingest vabaks. Mine vooluga kaasa, kuhu iganes see sind ei vii. Võib olla sellest tuleb midagi, aga võib olla mitte. Usalda iseennast praegusel hetkel, sest need tundeid ei pruugi igavesti kesta.

Tee hüpe tundmatusse

Kas sul on praegu võimalus teha midagi erilist? Mis siis juhtub, kui sa selle otsuse vastu võtad? Millal võiks jälle selline võimalus tulla? Eluvõimalused tulevad sinu juurde täpselt õigel hetkel. Nad ei ole kunagi täiuslikud, aga nad on võimalused, mille jaoks sa pead võtma riski.

Õpi see oskus selgeks

Mis sa arvad, kui sa ei õpi seda täna, kas sa oled selles homme osavam? Õigus, ei ole. Kui sa tahad midagi selgeks õppida, näiteks keelt, fotograafiat või keraamikat, siis hakka sellega kohe tegelema. Muidu juhtub nii, et see ei huvita sind enam või sa ei ole enam võimeline, füüsiliselt või mentaalselt, seda tegema. Õpi kohe seda, mis sind huvitab.