Mida naised voodis kõige rohkem kardavad?

Seks ei ole alati tore ja lõbus. Mõnikord võib stress tekitada stressi ja ebakindlust. Selleks, et kõik saaksid aru, milliste hirmudega me magamistoas silmitsi seisame, küsis Superdrug Online Doctor 900-lt naiselt Euroopas ja Ameerikas, mida nad seksi juures kõige rohkem kardavad.

Uuring paljastas kümme kõige suuremat hirmu, mis naistel seksiga seostuvad.

Kõige suurem kartus oli seotud sellega, et nende kaaslane ei kanna kondoomi. See on muidugi arusaadav, sest kaitsmata vahekord võib põhjustada soovimatut rasedust või kanda edasi sugulisel teel levivaid haigusi. Lisaks muretsesid naised sellepärast, kas nende keha on piisavalt atraktiivne ja kartsid, et nende partner sunnib neid tegema midagi, mida nad ei taha.

«Seks peaks olema positiivne ja tervislik asi, mida paarilised ühiselt kogevad. Sinna juurde kuulub ka kommunikatsioon ja arutelu nagu turvalisus ja piirid,» selgitasid uuringu läbiviijad.

Siin on naiste topp kümme seksiga seotud hirmu: