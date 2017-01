20 märki, mis näitavad, et ta ei kavatse sulle pühenduda

Love Panky soovitab jälgida neid märke, mis viitavad, et ehk pole antud inimene just kõige parem püsisuhtepartner või on tal veel omajagu arengut ees, enne kui ta tõeliseks pühendumiseks valmis on. Millised on siis need ohumärgid?

Ta pole pikka aega – või ehk kunagi – olnud püsisuhtes. See on üks näitaja, et ta pole senini suutnud pühenduda. Ta ei räägi sinuga tulevikust. Kui ta väldib igasuguseid vestlusi tulevikuteemadel, isegi kui tegemist on vaid nädala kaugusel oleva ajaga, ei taha ta sulle pühenduda. Ta väldib sinuga suhteteemadel rääkimist. Kui sa oled püüdnud teha klassikalist «me peame rääkima» lüket ning ta on teema kiirelt mujale viinud, pane tähele. Ta ei räägi oma perekonnast. On paratamatu, et suhtes lõpuks tema perekonnaga kohtud. Kui ta seda teemat väldib, on sel ilmselt põhjus, et ta ei näe suhet sinuga ette. Ta ei räägi oma sõpradest. Kui sa oled temaga juba mõnda aega käinud ja ikka veel pole tema sõpru kohanud, tasub ettevaatlik olla. Ta ei avalda isiklikke detaile. Tead sa tema lemmikvärvi? Kuidas ta suhtub maailmapoliitikasse? Kui sa ei oska tema isiklike eelistuste kohta suurt midagi öelda, võib selleks olla lihtne põhjus – ta hoiab sind endast eemal, sest ei soovi pühenduda. Ta leiab plaanide tühistamiseks alati vabanduse. Kui sa oled suhtes püsisuhtefoobiga, on tavaline, et sa proovid teha plaane kaugemaks tulevikuks ja tal on alati vastus varnast võtta, miks see talle ei sobi. Ta ütleb, et ei taha teie suhet sildistada. Kui sul lõpuks õnnestub talt uurida, mis teie vahel toimub, ütleb ta, et ei taha sellele silti külge panna. Kui mees on õnnelik ja tahab sinuga olla, ei ole tal probleemi sind oma tüdruksõbraks nimetada. Ta läheb närvi, kui sa oma hambaharja tema poole jätad. Või ükskõik, millise isikliku asja. Ta ei viita teile kui «meile». Tema peas lihtsalt ei ole «meiet», oled sina, kellega ta vahel hullab, ja on tema. Ta ei räägi sulle, kuidas ta oma vaba aega sisustab. Kui sa ei tea, mida ta oma ajaga teeb, siis järelikult ta ei taha, et sa seda teaks. Miks? Sest ta ei taha sulle pühenduda. Ta ei küsi sinu eraelu kohta. Keegi, kes tahab sinuga suhet, on sinust huvitatud. Ta ei taha kohtuda sinu pere või sõpradega. Ta nimelt ei plaani sinuga niikuinii väga pikalt aega veeta. Ta graafik on võimatu. Ta ei leia sinu jaoks aega. Kui sa talle tõeliselt meeldiksid või kui tal poleks probleeme pühendumisega, leiaks ta aega. Ta ei räägi sinuga suuri otsuseid läbi. Tuleb töölt ära, ostab auto, kolib – tal ei ole plaaniski sinuga oma elu siduda. Ta ei tutvusta sind oma tuttavatele. Te olete kahekesi väljas ning ta näeb tuttavat. Sina võiksid olla sama hästi õhk – ta isegi ei vaevu sind teistele tutvustama. Ta ei usalda sind. Tal on olnud halb päev, kuid ta ei pea sind piisavalt oluliseks, et sinuga oma tunnetest rääkida. Ta ei taha teistesse inimestesse energiat investeerida, sest tal on pühendumisega probleeme. Ta ei räägi, kuidas tal läheb. Ta suhtleb sinuga ainult siis, kui ta tahab sind näha – muus osas ei huvita teda, kuidas läheb sul ning ta ei pea vajalikuks rääkida, millega ta ise tegeleb. Ta ei ole üldse armukade. Muidugi võib armukadedust varjata ning üldiselt ei olegi tegemist kõige elutervema emotsiooniga, aga kui ette tuleb situatsioon, kus ta võiks ärrituda, kuid ei tee seda, on selle põhjuseks tõsiasi, et ta ilmselt lihtsalt ei hooli. Sa loed seda artiklit. Ta pani sind piisavalt endas kahtlema, et su hinges närivad küsimused ning see on ilmselt põhjus, miks sa seda artiklit loed. Kui keegi on sulle pühendunud, sa tead seda ning oled selles kindel. Muidugi ei tasu muretseda, kui tema käitumine vastab mõnele punktile, kõike siit võib seletada eraldi muude põhjustega, kuid kui kõik siit kahtlaselt tuttav ette tuleb, peaksid oma olukorra tõsisemalt läbi mõtlema.