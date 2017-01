Tudengi reklaamfilm, mida Adidas ignoreeris, aga mis purustas interneti

Vahepeal teevad firmade kommunikatsiooniosakonnad vigu ning teie ees on üks neist – vähemalt nii arvab lõviosa internetist. 26-aastane filmitudeng Eugen Mehrer lõi Adidasele geniaalse reklaamklipi, kuid suurfirma ignoreeris seda. Sellest hoolimata on tegemist videoga, mille vaatajad internetis on juba kuulutanud aasta 2017 üheks parimaks.