Kõige suurem viga, mida mehed voodis teevad

Kõige lihtsam viis, kuidas voodis naist maksimaalselt rahuldada, on teda pärast seksi kallistada, vahendab Daily Star. «Mida rohkem sa naist pärast vahekorda hoiad ja kaisutad, seda parema meelega tahab ta rohkem seksida,» selgitasid Canada teadlased.

Uuringus osales 2400 inimest ja selgus, et naised, keda kaisutati kuus kuni kümme minutit pärast seksi, ütlesid, et nad nende jaoks oli terve tegevus väga nauditav. Täpsemalt 71 protsenti naistest, keda kaisutati, ütlesid, et seks oli väga nauditav.

Selgub, et aeg pärast seksi on naiste jaoks sama oluline kui eelmäng. Seda selgitab ka see, et naised võivad ennast pärast seksi tunda haavatavana ning kaisutamine on üks viis, kuidas kinnitada naisele, et sa hoolid temast. «See on üks lihtsamaid asju, mida saab oma suhte heaks teha,» selgitasid teadlased. Lisaks selgus uuringust, et ka mehed peavad kaisutamist nauditavaks.